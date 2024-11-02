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2024年美國總統大選進入最終倒數，外國勢力介選的情況也掀起越多關注，近期在社群媒體上瘋傳一段聲稱「海地移民非法、重複投票給賀錦麗」的影片，經美國情報單位調查後，證實該影片造假。綜合美媒報導，社交平台「X」近日流傳一則影片，聲稱海地移民在美國喬治亞州，大肆為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）提前投票。影片中的男子表示，他們在抵達後6個月內獲得了美國公民身份，並持多張喬治亞州身份證、在該州不同郡縣都投票給賀錦麗，還鼓勵其他海地人也都來到美國。影片在網路上瘋傳，美國共和黨全國委員會成員克萊默（Amy Kremer）也轉載，並反問：「他們是如何獲得多張身份證的？這是非法行為。」對此，喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）澄清，影片純屬捏造，很可能是俄羅斯網軍的產物，意圖在美國大選前夕製造混亂，身為美國人，不能讓敵人利用謊言來分裂國家，已要求「X」董事長馬斯克（Elon Musk）刪除影片。報導提到，喬治亞州是本次美選7個關鍵搖擺州之一，川普於2016年贏得了喬治亞州，拜登則在2020年奪得該州。 而在川普和副手范斯（JD Vance）協助散播有關俄亥俄州春田市的海地移民會吃寵物、這種毫無根據的說法後，海地移民赫然發現自己成為本屆選舉新聞的焦點之一。