3600元不注意就直接繳國庫！台灣路上機車、汽車眾多，每到尖峰時段時，重要交通道路總是會有大量的汽機車，但大家即便都握有駕照行駛，有時在特殊情況可能疏忽也會違反交通規則，進而被開罰單。就有網友分享自己騎機車出門，要停路邊停車格時，結果因為沒有「打方向燈」就被開罰單，慘噴1200元，而該項規定的罰則最高其實可以罰到3600元，車主們真的要特別留意才行！
一名網友在社群平台「MOBILE 01」貼文指出「收到一張罰單，違規原因說駕駛人不依照規定使用燈光，我想請問我騎機車沒有變換車道也沒有轉彎，只是轉進路邊停車格停好車，上網只查到汽車停路邊停車格要打方向燈，機車也要嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「震驚....沒有聽過有這種案例，機車竟然也會被罰」、「要哦！之前被警察勸導過，當時警察在開單旁邊沒停在格子裡面的機車，警察就叫我方向燈打一下再停進去」、「你打方向燈了，後方的車就知道你要路邊停靠，就能先慢下來留意你的動作」、「傻眼，原來這樣會被開單喔」、「這個真的很多人不會打耶....沒想到會被檢舉開單。」
不只汽車路邊停車要打方向燈！機車規定一堆人不知
從該網友的照片上來看，他原本行駛在一條有點窄巷子內，接著在路邊看到要停車的停車格，然後就順勢轉進格子內停好車，這短短的幾秒被後方的駕駛拍下檢舉「未依規定使用方向燈」遭到開單，罰款基本1200元直接上繳國庫。
而根據目前《道路交通安全規則》第91條第1項，行車遇到有轉向、減速暫停、讓車、倒車、變換車道等情況時所有燈光及駕駛人手勢有別，其中如果是要變換車道以及轉彎時就必須打方向燈，否則按照目前《道路交通管理處罰條例》版本，已經明訂汽車、機車駕駛人不依規定使用方向燈，將可處1200到3600元。
台灣人方向燈小路口、停車常忘記開！小心檢舉達人跟你槓上
《NOWnews》記者騎機車資歷也有10年，認真觀察體驗下來，這種「路邊停車沒打方向燈」的實例或者「小路口沒打方向燈」的事情，幾乎只要是台灣騎士基本上都有忘記過，汽車因為相對大台，反而駕駛比較不容易忘打方向燈，但機車「一鑽就過」、「幾秒鐘的時間」就容易讓人遺忘，因此收到罰單時通常都會相當傻眼。
而「未打方向燈」並未列入微罪不開放檢舉的修法當中，交通部解釋，因為打方向燈屬於後方車輛判斷前車行進方向重要設備，也攸關行車安全。因此透過相關案例的罰則，民眾下回不管是要路邊停車、巷子內小轉彎都要落實方向燈的使用，否則被檢舉達人盯上的話，最多可能3600元就要直接上繳國庫啦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「震驚....沒有聽過有這種案例，機車竟然也會被罰」、「要哦！之前被警察勸導過，當時警察在開單旁邊沒停在格子裡面的機車，警察就叫我方向燈打一下再停進去」、「你打方向燈了，後方的車就知道你要路邊停靠，就能先慢下來留意你的動作」、「傻眼，原來這樣會被開單喔」、「這個真的很多人不會打耶....沒想到會被檢舉開單。」
不只汽車路邊停車要打方向燈！機車規定一堆人不知
從該網友的照片上來看，他原本行駛在一條有點窄巷子內，接著在路邊看到要停車的停車格，然後就順勢轉進格子內停好車，這短短的幾秒被後方的駕駛拍下檢舉「未依規定使用方向燈」遭到開單，罰款基本1200元直接上繳國庫。
而根據目前《道路交通安全規則》第91條第1項，行車遇到有轉向、減速暫停、讓車、倒車、變換車道等情況時所有燈光及駕駛人手勢有別，其中如果是要變換車道以及轉彎時就必須打方向燈，否則按照目前《道路交通管理處罰條例》版本，已經明訂汽車、機車駕駛人不依規定使用方向燈，將可處1200到3600元。
台灣人方向燈小路口、停車常忘記開！小心檢舉達人跟你槓上
《NOWnews》記者騎機車資歷也有10年，認真觀察體驗下來，這種「路邊停車沒打方向燈」的實例或者「小路口沒打方向燈」的事情，幾乎只要是台灣騎士基本上都有忘記過，汽車因為相對大台，反而駕駛比較不容易忘打方向燈，但機車「一鑽就過」、「幾秒鐘的時間」就容易讓人遺忘，因此收到罰單時通常都會相當傻眼。
而「未打方向燈」並未列入微罪不開放檢舉的修法當中，交通部解釋，因為打方向燈屬於後方車輛判斷前車行進方向重要設備，也攸關行車安全。因此透過相關案例的罰則，民眾下回不管是要路邊停車、巷子內小轉彎都要落實方向燈的使用，否則被檢舉達人盯上的話，最多可能3600元就要直接上繳國庫啦！