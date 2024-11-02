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▲一名網友分享自己騎車被檢舉開單，結果是自己要停進路邊停車格時「沒打方向燈」，讓他感到傻眼。（圖/MOBILE 01）

▲機車騎士停路邊停車格沒打方向燈，前後不到幾秒就停好，被後方駕駛檢舉沒打方向燈遭開罰。（圖/MOBILE 01）

▲許多機車騎士在小巷子或是小路口，都會忘記打方向燈，這都是違規行為，一旦被檢舉開單都是基本1200元起跳哦！（圖/新北市政府提供）

3600元不注意就直接繳國庫！台灣路上機車、汽車眾多，每到尖峰時段時，重要交通道路總是會有大量的汽機車，但大家即便都握有駕照行駛，有時在特殊情況可能疏忽也會違反交通規則，進而被開罰單。就有網友分享自己騎機車出門，一名網友在社群平台「MOBILE 01」貼文指出「收到一張罰單，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「這個真的很多人不會打耶....沒想到會被檢舉開單。」從該網友的照片上來看，他原本行駛在一條有點窄巷子內，接著在路邊看到要停車的停車格，而根據目前《道路交通安全規則》第91條第1項，行車遇到有轉向、減速暫停、讓車、倒車、變換車道等情況時所有燈光及駕駛人手勢有別，《NOWnews》記者騎機車資歷也有10年，認真觀察體驗下來，，因此收到罰單時通常都會相當傻眼。因此透過相關案例的罰則，民眾下回不管是要路邊停車、巷子內小轉彎都要落實方向燈的使用，