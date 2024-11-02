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▲▼周杰倫台北大巨蛋巡演15萬張門票全數售罄。（圖／拓元售票系統）

▲周杰倫最新一波清票，剩餘票券約3分鐘被搶光。（圖／拓元售票系統網站）

亞洲天王周杰倫（周董）將於12月5日起在台北大巨蛋連唱4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，上個月23日門票開賣，89萬人同時上線搶近15萬張票券，短短5分鐘完售，今（2）日杰威爾在拓元售票系統釋出視線遮蔽區及少量一般區的票券，實際測試，約1分鐘左右被搶購一空。拓元在開賣前說明剩餘票券種類，部分視線遮蔽區的定義是「本區因場館本身既有的欄杆安全設施或主舞台兩側座位及音響器材周圍，可能會造成部分座位無法完整觀看舞台，影響範圍為B1.L2.L3.L4.L5第一排場館安全欄杆位及其他部分座位」，此外，還清出零星一般座位區域的門票。官方強調，請粉絲下手前審慎思考是否接受視線不良區座位的既有條件，不能在購票之後以「部分視線遮蔽」為理由向主辦單位要求退票或更換位子。稍早《NOWnews今日新聞》向杰威爾確認賣票狀況，對方回覆：「加開的門票1分鐘售完。」依然沒有搶到票的粉絲哀號：「又是一場空」、「藍圈圈轉完是否轉個寂寞，已售完...」也有被幸運之神眷顧的人大呼：「我是什麼天選之人嗎？居然搶到了！感動死」、「謝謝老天爺！我搶到了啦！原本想說不抱任何希望，沒搶到就繼續睡，結果最後跳出購票頁面，我直接驚醒，雖然是禮拜四的視線遮蔽區，但我覺得能進場就好，真的淚流滿面！」