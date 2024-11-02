我是廣告 請繼續往下閱讀

世界動物衛生組織（WOAH）日前正式將台灣列為「非洲豬瘟非疫國」，對此，總統賴清德1日表示，非常感謝全體豬農跟政府共同努力，一起創下指標性的意義，政府會持續努力，清除及防堵口蹄疫、非洲豬瘟及豬瘟三大豬病，讓台灣率先成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」的國家；前總統蔡英文也說，「今天的這份成就，屬於全體團結的台灣人」。賴清德透過臉書表示，從2018年，全球多國陸續爆發非洲豬瘟疫情，台灣一直防堵疫情於境外，與日本同為東亞地區的非洲豬瘟非疫國，今年7月，台灣更提交詳實的自我聲明資料給「世界動物衛生組織」（WOAH），而WOAH已經正式將台灣刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中，正式成為非洲豬瘟非疫國。賴清德指出，這是繼口蹄疫及羊痘非疫區認定後，台灣的防疫成果，再度獲得國際的肯定，非常感謝全體豬農跟政府共同努力，一起創下指標性的意義，促進台灣畜牧產業的永續發展。賴清德提到，台灣原是全球豬肉最大輸出國之一，1997年口蹄疫疫情爆發，讓台灣的豬肉產業深受其害，2018年，他擔任行政院長時，啟動口蹄疫拔針作業，拍板不再施打疫苗，隨後達成一年零疫情，拔針成功。賴清德表示，他要感謝過去8年多來，在蔡英文的帶領下，行政團隊的努力付出，不論是前院長林全、蘇貞昌、陳建仁，或是現任的院長卓榮泰，都帶領團隊，結合豬農等各界的力量，一起落實各項防疫工作，讓台灣的生鮮豬肉，得以繼續重返國際市場。賴清德說，除了口蹄疫和非洲豬瘟，台灣已經獲得WOAH認證為非疫國，今年7月，豬瘟全面拔針也已屆滿一年，政府會持續努力，清除及防堵口蹄疫、非洲豬瘟及豬瘟三大豬病，讓台灣率先成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」的國家。此外，蔡英文也說，從2018年開始，世界各國陸續爆發「非洲豬瘟」疫情，尤其在亞洲迅速蔓延，當時台灣採取了嚴格的邊境管制措施，才將病毒阻絕在國境之外。蔡英文說，不只是養豬農，早餐能吃到一份豬肉蛋吐司、午餐能享用一個排骨便當、晚餐能完食一碗滷肉飯，全都仰賴全體國人當時的配合。蔡英文提到，謝謝一棒接一棒，全力守護台灣豬的執政團隊，謝謝林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁，以及卓榮泰，謝謝所有站在第一線協助檢疫的工作人員，謝謝勤奮工作的防疫犬，謝謝所有台灣人民。蔡英文說，大家一起守護的台灣豬，不僅在台灣擄獲國外旅客的胃，讓大家能夠驕傲地介紹「這是台灣豬」，也讓台灣豬能夠再次外銷到各國，站上世界的舞台，「今天的這份成就，屬於全體團結的台灣人」。