美國總統大選進入最後衝刺，民主黨候選人賀錦麗在昨（1）日萬聖節於拉斯維加斯舉行造勢活動，邀請影星珍妮佛羅培茲親自站台助陣，成為強力吸票助攻。同時，NBA球星詹姆斯也透過社群平台X公開表示支持賀錦麗，強調自己「選擇非常明確」，引發關注。

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▲珍妮佛羅培茲已經第4次離婚，心裡仍然不好受，感謝小孩陪伴他，讓她能夠度過艱難的時刻。（圖／摘自IG）
▲珍妮佛羅培茲現身造勢場合，力挺賀錦麗。（圖／摘自IG）
珍妮佛羅培茲批評川普　分裂言論引拉丁裔不滿

珍妮佛羅培茲在活動上抨擊前總統川普，特別針對川普此前嘲笑波多黎各為「漂浮的垃圾島」的言論，強調這番話不僅冒犯波多黎各人，更侮辱了美國所有拉丁裔族群。羅培茲說：「我是波多黎各人，也是美國人，川普的言論正在分裂我們。」羅培茲的發言反映出拉丁裔社群對川普不滿的情緒。

▲美國巨星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）跟男神班艾佛列克（Ben Affleck）在分手將近20年後宣告復合，並在2022年舉辦了盛大的婚禮。（圖／珍妮佛羅培茲IG）
▲珍妮佛羅培茲在活動上抨擊前總統川普，羅培茲說：「我是波多黎各人，也是美國人，川普的言論正在分裂我們。」。（圖／珍妮佛羅培茲IG）
詹姆斯、柯林頓齊力相挺　賀錦麗全美造勢聲勢高漲

賀錦麗的競選活動還在賭城地標「Sphere」上投放廣告，以巨型LED銀幕展示賀錦麗的形象與標語，爭取更多民眾支持。除羅培茲外，NBA巨星詹姆斯在社群平台表態，表示選擇賀錦麗是為了孩子們的未來，拒絕川普的仇恨政策。

此外，美國前總統柯林頓也奔赴密西根和威斯康辛州為賀錦麗助選，專家指出，在目前賀錦麗與川普支持率接近的情況下，這些名人背書有可能成為選情的關鍵推動力。

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