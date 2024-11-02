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▲珍妮佛羅培茲現身造勢場合，力挺賀錦麗。（圖／摘自IG）

▲珍妮佛羅培茲在活動上抨擊前總統川普，羅培茲說：「我是波多黎各人，也是美國人，川普的言論正在分裂我們。」。（圖／珍妮佛羅培茲IG）

美國總統大選進入最後衝刺，民主黨候選人賀錦麗在昨（1）日萬聖節於拉斯維加斯舉行造勢活動，邀請影星珍妮佛羅培茲親自站台助陣，成為強力吸票助攻。同時，NBA球星詹姆斯也透過社群平台X公開表示支持賀錦麗，強調自己「選擇非常明確」，引發關注。珍妮佛羅培茲在活動上抨擊前總統川普，特別針對川普此前嘲笑波多黎各為「漂浮的垃圾島」的言論，強調這番話不僅冒犯波多黎各人，更侮辱了美國所有拉丁裔族群。羅培茲說：「我是波多黎各人，也是美國人，川普的言論正在分裂我們。」羅培茲的發言反映出拉丁裔社群對川普不滿的情緒。賀錦麗的競選活動還在賭城地標「Sphere」上投放廣告，以巨型LED銀幕展示賀錦麗的形象與標語，爭取更多民眾支持。除羅培茲外，NBA巨星詹姆斯在社群平台表態，表示選擇賀錦麗是為了孩子們的未來，拒絕川普的仇恨政策。此外，美國前總統柯林頓也奔赴密西根和威斯康辛州為賀錦麗助選，專家指出，在目前賀錦麗與川普支持率接近的情況下，這些名人背書有可能成為選情的關鍵推動力。