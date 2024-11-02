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全台最大黃牛夫妻慘了！43歲劉姓男子與33歲張姓妻子，日前透過非法程式，5分鐘內狂搶198張周杰倫演唱會門票，遭警方依法送辦，北檢複訊後諭令張女20萬元交保，劉男則裁定羈押禁見。據悉，目前已有82組客人下訂189張票，而依據《文化創意產業發展法》之行政裁罰規定，每張門票將依最高50倍罰額計算，黃牛夫妻恐面臨超過6500萬元罰金。據了解，周杰倫將在大巨蛋開演唱會，上月23日中午，拓元售票系統開放購票，短短5分鐘即告罄。台北市刑大接獲檢舉，某黃牛集團在各大社群內貼文，專在社群平台販售，警方循線鎖定桃園的劉男夫妻，並於某五星級飯店將人逮捕。追查發現，黃牛夫妻使用大量假帳號及非法程式，5分鐘內狂搶198張演唱會門票，再透過社群平台販售，其中有半數已付款，總金額高達200萬元。劉男被逮後，哭訴自己有上千萬債務，但妻子劉女卻時常在臉書PO文炫富，非常諷刺。警訊後，夫妻倆被依涉犯《文化創意產業發展法》、《偽造文書罪》、《詐欺罪》等罪嫌，移送地檢署偵訊，北檢複訊諭令張女20萬元交保候傳，並限制出境出海；劉男則遭羈押禁見。