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灰狼今天主場迎戰金塊，216公分中鋒Rudy Gobert被金塊後衛Christian Braun正面灌籃後，疑似不滿Braun落地後還怒吼慶祝，Gobert直接抬起左手槓上小老弟的脖子，Russell Westbrook看到隊友被鎖喉也衝上前，所幸裁判及時出手，讓場面不至於完全失控。此戰雙方打得相當激烈，金塊主力後衛Jamal Murray在進攻時，還不小心被對方的肩膀擊中臉部，因此進入腦震盪保護程序在第三節提前退場，且無法回歸。而衝突發生在第四節剩下5分14秒，Braun在三分線外接到球後切入禁區，籃下的身為上季年度最佳防守球員的Gobert伸手起跳想阻止進攻，但比他矮18公分的Braun已經起飛，直接對他正面扣籃成功，完全守不住。落地後的Braun相當興奮地怒吼，儘管臉不是對著Gobert，但身體卻撞了上去，不管有意或無意，都已經讓Gobert不爽到直接抬起左手朝Braun的脖子招呼過去，身旁隊友見狀馬上先拉開Braun，反倒是Westbrook看到隊友被欺負馬上回頭要對Gobert理論，只是被裁判擋開了，所幸未進一步擴大衝突。最後裁判各打五十大板，Braun和Gobert都收下技術犯規警告，Gobert並未被驅逐出場，反倒在比賽最後10.1秒還投進關進兩罰，幫助灰狼終場以119比116險勝。