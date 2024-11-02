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▲市長黃偉哲邀請新竹、竹北的民眾來遠百竹北店品嘗臺南料理，若品嚐不過癮，歡迎到臺南的餐廳再續前緣，期盼將最優質臺南好物推薦給優質消費者。(圖／南市府提供）

▲這次活動由南市府攜手「臺南市文化觀光伴手禮產業發展協會」共同策劃，現場匯集近30家臺南美食物產、特色伴手禮及臺南農會的優質商品。(圖／南市府提供）

「臺南四百好味-臺南物產展」結合米其林風華桌宴今(2)日在遠百竹北店快閃壓軸登場，這次活動集結近30家臺南精選在地特色物產與美食名店，讓北部民眾無需南下便能體驗臺南的風味美食。市長黃偉哲與牽手劉育菁特別攜手前往會場邀請北部朋友跟隨米其林指南腳步，品味道地臺南美食。「臺南四百好味-臺南物產展」今天在遠百竹北店舉行記者會，市長黃偉哲夫婦特別前往會場，遠百店長徐為興表達感謝，現場邀請臺南米其林必比登推介餐廳的兩位主廚聯手打造「臺南400米其林風華桌宴」，呈現道地精緻「手路菜」，讓參加者深入體驗獨具特色的辦桌文化。黃偉哲指出，很高興來到新竹的遠百竹北店，竹北與臺南都是具有優良人文氣息的地方，也有很多美食，很重要是都有高科技科學園區，強強聯手，除高科技為臺灣爭光外，在美食物產也不遑多讓，邀請北部朋友跟隨米其林指南腳步，品味道地臺南美食。黃偉哲強調，今年適逢臺南400，市府團隊籌備系列精彩活動，市府特別精挑細選伴手禮及物產展，由於場地限制席開三十桌，邀請新竹、竹北的民眾來遠百竹北店品嘗臺南料理，現場米其林必比登的大廚來到竹北盡展手藝，若品嚐不過癮，歡迎到臺南的餐廳再續前緣，期盼將最優質臺南好物推薦給優質消費者。臺南素有「美食之都」美譽，這次活動特別邀請米其林必比登推介餐廳「東香台菜海味料理」與「筑馨居」的兩位主廚聯袂獻藝，為大家帶來最正宗的臺南辦桌風味。此外，8月米其林指南公布了最新入選餐廳名單，臺南今年共有31家必比登推介、28家入選餐廳，共59家美食店家獲得肯定，從飄香數十年的小吃名店、經典台菜餐廳、異國美食，到融合不同料理形式呈現的創新風味，展現在地多元飲食風貌。經發局表示，這次活動由南市府攜手「臺南市文化觀光伴手禮產業發展協會」共同策劃，現場匯集近30家臺南美食物產、特色伴手禮及臺南農會的優質商品，活動場地佈置象徵府城文化的彩繪燈籠，結合七樓古厝閩式風格設計，營造沉浸式的文化體驗，讓民眾身臨其境感受臺南深厚的文化底蘊。「臺南物產展」快閃活動將持續至11月4日止，活動期間購物滿額可獲多重好禮，消費滿額還可參加抱枕DIY及祈福平安鹽袋DIY活動。另外當日累計消費滿2000元，即可參加抽獎，有機會贏得iPad 10、生活小家電及臺南特色物產等豐富獎品，歡迎大家踴躍參加，共享豐盛的臺南美食與文化盛宴。