知名影劇平台《Netflix》近年來製作的紀錄片題材涵蓋廣泛，無論是犯罪調查、羅馬帝國歷史等故事，都能讓觀眾一窺幕後故事。而最新獲得Netflix紀錄片系列關注的題材是NBA，這個名為《Starting 5》的紀錄片系列於10月9日首度上架，因受到歡迎而決定推出續集，第二季將聚焦前肯塔基大學後衛Shai Gilgeous-Alexander。
第二季除了Shai Gilgeous-Alexander外，還將記錄Kevin Durant、James Harden、Jaylen Brown和Tyrese Haliburton的賽季生活。不過美國媒體卻特別強調，需要特別注意的是，當鏡頭聚焦在James Harden及其日常出現的場合時，觀眾需「謹慎觀看」。
Harden日常生活被標記
Gilgeous-Alexander自從作為四星高中生加入肯塔基大學以來，一路迅速崛起。他從Quade Green的替補到NBA樂透區選秀，再到成為交易價值高的球員，如今已成為世界上薪資最高的運動員之一。Gilgeous-Alexander不僅將雷霆打造成為具備爭冠實力的球隊，還將加拿大籃球重新帶回世界舞台。閒暇時，他還參加巴黎時裝周。
《Starting 5》第一季紀錄片跟隨五位NBA明星球員，展示他們在賽季中的日常生活。第一季共10集，記錄了Jimmy Butler、Anthony Edwards、LeBron James、Domantas Sabonis和Jayson Tatum等球員在2023-24賽季的故事。
目前該節目的評價褒貶不一，Netflix曾試圖複製在PGA巡迴賽紀錄片《Full Swing》中的成功，但這次聚焦於NBA，受到不錯的評價，《Starting 5》第二季預計將於2025年10月上架。
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Harden日常生活被標記
Gilgeous-Alexander自從作為四星高中生加入肯塔基大學以來，一路迅速崛起。他從Quade Green的替補到NBA樂透區選秀，再到成為交易價值高的球員，如今已成為世界上薪資最高的運動員之一。Gilgeous-Alexander不僅將雷霆打造成為具備爭冠實力的球隊，還將加拿大籃球重新帶回世界舞台。閒暇時，他還參加巴黎時裝周。
《Starting 5》第一季紀錄片跟隨五位NBA明星球員，展示他們在賽季中的日常生活。第一季共10集，記錄了Jimmy Butler、Anthony Edwards、LeBron James、Domantas Sabonis和Jayson Tatum等球員在2023-24賽季的故事。
目前該節目的評價褒貶不一，Netflix曾試圖複製在PGA巡迴賽紀錄片《Full Swing》中的成功，但這次聚焦於NBA，受到不錯的評價，《Starting 5》第二季預計將於2025年10月上架。