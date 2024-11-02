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▲奧克拉荷馬雷霆以「SGA」Shai Gilgeous-Alexander蛻變成球隊一哥。（圖／美聯社／達志影像）

知名影劇平台《Netflix》近年來製作的紀錄片題材涵蓋廣泛，無論是犯罪調查、羅馬帝國歷史等故事，都能讓觀眾一窺幕後故事。第二季除了Shai Gilgeous-Alexander外，還將記錄Kevin Durant、James Harden、Jaylen Brown和Tyrese Haliburton的賽季生活。Gilgeous-Alexander自從作為四星高中生加入肯塔基大學以來，一路迅速崛起。他從Quade Green的替補到NBA樂透區選秀，再到成為交易價值高的球員，如今已成為世界上薪資最高的運動員之一。《Starting 5》第一季紀錄片跟隨五位NBA明星球員，展示他們在賽季中的日常生活。第一季共10集，記錄了Jimmy Butler、Anthony Edwards、LeBron James、Domantas Sabonis和Jayson Tatum等球員在2023-24賽季的故事。目前該節目的評價褒貶不一，Netflix曾試圖複製在PGA巡迴賽紀錄片《Full Swing》中的成功，但這次聚焦於NBA，受到不錯的評價，《Starting 5》第二季預計將於2025年10月上架。