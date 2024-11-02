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▲劉德華今天中午補舉行因颱風延期的台北首場演唱會，讓歌迷難得一次體會「中午看演唱」的經驗，他表演仍賣力，不打折扣。（圖／超級圓頂提供）

劉德華《今天…is the Day》巡演台北首場因康芮颱風來襲、臨時延後演出而變成第2場，已購票的觀眾還是充滿期待來欣賞他的舞台丰采，甚至為了引起他的注意而出奇招。台北的王小姐和馮小姐，都戴上頭紗、穿上白色新娘禮服，準備到小巨蛋的現場「嫁」給從小到大崇拜的華神，結果王小姐幸運被他看見，還從台上指著她，打趣表示要娶她，讓她直呼：「比上電視還開心！」和她一起來欣賞演唱的馮小姐也笑道：「好像光宗耀祖的感覺。」縦橫演藝圈40年的劉德華，擁有無數粉絲，很多人都是從小看他的戲、聽他的歌長大。王小姐與馮小姐都是小學時就已經為他的〈如果你是我的傳說〉著迷，也欣賞過他主演港劇像是《鹿鼎記》等，對他有著日積月累滿滿的愛，過去他的演唱會她們也欣賞過好幾場，王小姐上一次在台北小巨蛋看他的演唱會就是11年前，這回兩人幸運抽到原定10月31日演出的首場，沒想到被颱風打亂，馮小姐坦言，超怕演唱會取消，還好只是延到今天中午補辦。儘管昨天晚上的演出到10點快半才散場，劉德華休息不到半天，今天中午的表演還是唱好唱滿，一樣快3小時才結束，王小姐和馮小姐表示：「一堆歌都聽到大哭，像〈十七歲〉、〈冰雨〉啦，都是聽得淚流滿面。」王小姐還形容：「他真是帥到離奇，比銀幕上還帥，體力過人，很亢奮。」她們笑稱「從小就想嫁給他」，現在終於在演唱會上有「圓夢」的快樂。