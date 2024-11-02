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▲劉德華歌迷會成員張先生（左）與王小姐，從香港來台聽他的演唱會，還帶著自製的應援小物，認為中午看演唱會是很特別的體驗。（圖／記者李政龍攝）

▲貝拉（左）與好友珊珊一起從高雄北上來看劉德華的演唱會，大讚他本人就是一個字：帥。（圖／記者李政龍攝）

▲劉德華在台舉辦4場演唱會，引起歌迷的追星狂熱。（圖／超級圓頂提供）

各地觀眾齊聚台北小巨蛋來欣賞劉德華《今天···is the Day》演唱會，不怕山高水遠，也沒有被康芮颱風逼退，甚至有這個月就要生產的孕婦柯小姐挺著大肚子來看他的演出，順便幫肚子裡的寶寶做胎教，她和來自香港的另一半黎先生之前為了31日的演唱會搶先趕來台北，不料卻接到因颱風而停辦的消息，還好很快確定今天中午補辦，兩人也能開開心心的欣賞。而香港歌迷會的張先生與王小姐則因抽中台灣的場次特別搭機來台，表示為了他，去哪裡看演出都不會放棄。劉德華在演藝圈長紅40年，粉絲對他的愛也濃得化不開！柯小姐的孕肚看起來很搶眼，她強調有詢問過醫生，確定能夠來看演唱會、沒有問題，笑言：「如果取消的話，孩子就會不舒服。」就因為特別要來台北看演出，他們提前入住在台北附近的飯店，週四下午傳出當晚停辦時，她和老公都很怕會取消，還好很快就確定今天中午補唱。柯小姐大讚劉德華本人「帥翻了」，打趣道：「不怕老公會吃醋。」夫妻兩個都是從小就很喜歡他的歌和戲，很高興能夠順利欣賞到本人的丰采。從香港來的王小姐與張先生，幸運取得台北演出的首場和最後一場的票，因此今天、明天都要捧場。他們是歌迷會的會員，已經欣賞過很多場劉德華的表演，還是被他在台北小巨蛋的表現感動落淚。王小姐笑言因為劉德華的電影《天若有情》（台灣首映時改名為《追夢人》）就非常迷他，一路追隨他前往不同的地區看演唱，這是第一次有機會來台北小巨蛋，直呼：「這裡的歌迷真的很給力。」而且難得有演唱會看完散場外面還是白天，確實是很有意思的經驗。兩人都帶著自製的應援小物前往演唱會現場，王小姐曾戴著一樣的頭飾去欣賞劉德華幾年前的演出，十分有心。而穿戴很有型的珊珊與貝拉這對好姐妹相偕去看劉德華的演唱會，貝拉透露是5年前才開始喜歡上他，因為老公是他的粉絲，而好友珊珊從小就喜歡他，因此受到影響。珊珊最喜歡劉德華的〈練習〉這首歌，不看歌詞都能立刻唱出來，31日那天她們從高雄上台北，冒著風雨搭高鐵，才到彰化站就知道晚上的演唱已停辦，覺得相當失望，只好趕快下車回高雄。今天的補辦演出雖是中午12點開始，她們也是搭7點多的車子趕來台北，儘管起個大早，能見到劉德華本人還是很滿足，珊珊大讚：「只有一個字，帥！我都想跟他回香港了。」貝拉則表示：「因為門票販售是實名制，結果就是我們兩個抽到，老公沒中籤，他一直說好羨慕我們。」劉德華《今天···is the Day》演唱會今晚7點半還會在台北小巨蛋演出第3場，明天同時則會進行第4場也是此次台北巡演的最後一場，接著就會等到12月中下旬回到香港舉行。