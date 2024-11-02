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▲許小姐（左）與賴先生喜愛劉德華多年，一起欣賞他今晚的演唱會，期待聽到〈十七歲〉等名曲，相信他會盡力表演。（圖／記者李政龍攝）

▲劉德華闊別11年後回到台北小巨蛋舉辦演唱會，是近來最受矚目的盛事之一，各方也關注他因為颱風改變原先計劃，一天唱兩場，體力能否承擔。（圖／記者李政龍攝）

劉德華《今天···is the Day》演唱會，今日中午12點、晚上7點各唱一場，午場直到下午快3點才結束，4小時後晚場接著展開，他晚上在演出時，一開頭就說道：「我又來了。」台下觀眾不禁莞爾。其實一日連開兩場演唱會，對於藝人的體力是一大考驗，外界也都懷疑年逾花甲的他，如何能吃得消？加入「華仔天地」已經18年的忠實粉絲林小姐，坦言：「他會盡量做到最滿，就算做不到他也會做到頂，但我們不介意，我們只希望看到他在台上健健康康的，就很開心了。」原本劉德華此次台北巡演是分4個晚上、每天唱一場，由於首場演出碰上康芮颱風來襲而停辦，延後到今日的中午舉行，本來買到今天晚場票的觀眾，有可能要面對他活力不一定夠充足、演出時恐力有未逮的情況，不過大家似乎都能抱著同理心，覺得劉德華寧可盡量滿足已購票的粉絲，也不想讓他們失望，這是最重要的。今晚要欣賞他表演的觀眾不擔心演出是否打折扣，也有信心他一定會很盡力去表演，卻還是希望不要影響到他的身體健康。林小姐表示從國中聽到〈如果你是我的傳說〉就很喜歡劉德華，多年來也看過他好幾次的演唱會，包括11年前的台北小巨蛋演出，非常想他、很期待再見到他本人，說道：「演出有沒有很完美，或是有點瑕疵，那都不是重點，他只要在台上、健康，就可以了。」而一起來欣賞今晚劉德華演出的許小姐與賴先生，也是劉德華多年粉絲，許小姐國小的時候就開始欣賞劉德華，認為他不但外表出眾、歌聲好聽，主演的電影也好看，她曾在高中的時候參加過一次劉德華的簽唱會，11年前小巨蛋的演出也欣賞過。對於是否擔心今晚演出效果打折扣，她態度很明確：「不會，我覺得真的喜歡他的人就是會感謝他中午加開那一場，也覺得他就是會盡力表演。」