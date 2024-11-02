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延續搖滾台中熱潮，中市府打造音樂實力派殿堂，台中囡仔「玖壹壹」專程返鄉開唱。全台最大戶外活動場地，號稱台版「紐約中央公園」的台中水湳中央公園，將在今年迎來一場前所未有的音樂盛事。國民天團玖壹壹將於11月9日及10日開唱，成為首組登上中央公園舉辦售票演唱會的藝人，開創台中音樂活動新紀元，點燃中台灣的音樂熱潮。出道15週年的玖壹壹，為回饋家鄉粉絲支持，特別回娘家舉辦大型演唱會。放眼當今國際演唱會都特別青睞戶外開唱，零距離展現巨星魅力並與粉絲直接熱情互動，玖壹壹此次特別選在緊鄰逢甲商圈，可容納10萬人的中央球場舉辦「南北貳路音樂節2024」售票演唱會活動，一連兩天以雙舞台音樂節形式，邀請近30組超強卡司輪番上陣，邀請全台粉絲一起來台中感受玖壹壹最Local的魅力。除了演唱會主秀玖壹壹的精彩演出，這次音樂節的演出陣容還包括金曲神團「動力火車」、雙金歌王「沈文程」、演歌雙棲巨星「王識賢」、超人氣天團「八三夭」、金曲樂團「麋先生MIXER」、大勢樂團「TRASH」、在地樂團「固定客」等多組藝人，跨世代卡司滿足各年齡層樂迷，除了售票舞台的精彩演出，主辦單位也規劃了周邊免費市集和親子遊樂區，邀請來自「南北貳路」的樂迷們一起來台中同歡。新聞局表示，在眾人的期待下，台中的音樂活動積極發展，延續搖滾台中熱潮，中央公園第一次舉辦售票演唱會，這次與玖壹壹合力舉辦，並提供各項行政支援，希望能創造成功的合作經驗，市府竭誠歡迎更多國內外藝人歌手來台中開唱。中央公園舉辦首場售票演唱會預期也將帶動周邊商機，鄰近活動現場的知名飯店紛紛提供住宿優惠方案，包括台中林酒店、永豐棧酒店、卡爾登飯店台中館、水雲端旗艦概念旅館、台中逢甲智選假日酒店等，希望讓遠道而來的歌迷享受到最舒適的住宿體驗。「南北貳路音樂節2024」將成為玖壹壹與粉絲共同創造的難忘回憶，邀請所有樂迷齊聚台中，一起感受音樂的力量與熱情，見證玖壹壹出道15週年的重要時刻！更多詳情，請關注玖壹壹官方粉絲專頁及官方網站。市府新聞局也同步在「漾台中FB粉絲專頁」、「搖滾台中IG」、「中山73FB粉絲專頁」、「來去拍台中FB粉絲專頁」特別推出抽票活動，一人中獎兩人同行，詳情請上各大粉專查詢。