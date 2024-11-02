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▲台灣球迷已經開始幻想，字母哥可以去勇士與一哥Stephen Curry聯手。（圖／美聯社／達志影像）

▲「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）能否將公鹿從深淵中拉起來，值得關注。（圖／美聯社／達志影像）

▲密爾瓦基公鹿主控Damian Lillard有可能成為交易籌碼。（圖／美聯社／達志影像）

字母哥投籃命中率高達驚人6成56，每場可以製造11.4次罰球，攻防兩端作用和個人數據表現都是年度MVP規格。美國媒體和網路到處傳言：戰績不佳，團隊失調，教練失去調整能力，隊友士氣低落，公鹿今年開季進攻不行，防守被動持續力不佳，球隊攻防效率、打法節奏完全不在狀況。公鹿教練「老河」Doc Rivers急如熱鍋螞蟻。字母哥應該要去勇士跟Stephen Curry成為隊友！字母哥可以要求被賣，去湖人跟「老詹」LeBron James一起奪冠！金塊開季狀況同樣不好，或許金塊是字母哥最佳去向1勇士當然想要字母哥，但勇士沒有相對誘人和說服力交易籌碼可以打動公鹿。2湖人Anthony Davis確實能單換字母哥，但這對湖人沒有意義，Anthony Davis今年打得就像MVP，攻防更全能，防守更有影響力和主宰比賽作用，湖人不會冒險交易。3公鹿不能失去字母哥，那將萬劫不復永難翻身。4金塊除了Nikola Jokic，沒有王何足以吸引公鹿交易字母哥籌碼，根本無解。如果前15場比賽打完公鹿還是躺在那裡，勝少敗多，甚至只有5勝10敗這種爛表現，公鹿會炒掉老河做出改變，換上新教練帶來新風格和新氣象。但這個新教練很難是公鹿助理教練Darvin Ham，Ham執教湖人兩季，執教能力和跟球員之間互動互信已經穿幫，他沒有能力帶領公鹿翻身。公鹿2023年夏天先做出錯誤決定，交易送出Jrue Holiday，收進Damian Lillard，2023-24賽季上半季打完30勝13敗，卻意外炒掉教練Andrian Griffin，選擇讓老河接手。接下來公鹿走勢大家都看見，老河接手公鹿只打出17勝19敗戰績，勝率不到五成，季後賽第一輪2：4被溜馬淘汰。連續錯誤決策，公鹿正在為自己去年夏天開始一連串決定付出代價。