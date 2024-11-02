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▲蕭美琴前往台東視察釋迦果園與稻田等受災情形。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（2）日前往宜蘭縣視察五結防潮閘門改善工程時表示，中央積極協助地方政府進行水利建設，明年更增加編列治水預算高達551億元，期盼協助各縣市政府推動治水工程，保障國人生命財產安全。賴清德致詞時表示，這次康芮颱風帶來各地災情，他前來關心宜蘭縣災後復建工作，首先要感謝縣長林姿妙與縣府團隊，在颱風期間全心全力投入各項防救災工作，也感謝中央災害應變中心共同努力，尤其此次康芮颱風從花東交界進入台灣本島，為宜蘭等地區帶來很大的降雨量。賴清德指出，為了因應康芮颱風，經濟部水利署預置大型抽水機組及400米防汛設備閘門供宜蘭縣政府調配使用，協助地方政府做好各項防救災工作；此外，國防部也完成災害應變中心一級開設，共有3萬6千名國軍待命防救災與災後復原工作，也在宜蘭冬山、員山、壯圍、蘇澳等地協助地方政府災後復建。中央與地方共同合作，讓縣民快速恢復正常生活。賴清德提到，自前總統陳水扁開始，中央積極投入資源協助地方政府進行水利建設，根據各地需求逐年增加治水預算，日前凱米颱風帶來災情後，行政院又進一步增加宜蘭縣治水預算，希望水利工程能順利完工，保障民眾生命財產安全。賴清德表示，明年度政府編列的治水預算，相較今年將增加159億元，高達551億元，希望預算案能盡速通過，協助宜蘭縣等各縣市政府推動治水工程，讓國人能夠更加安全。此外，副總統蕭美琴上午也前往台東視察釋迦果園與稻田等受災情形，並對農民辛勤的耕作被風吹倒、折損，感到相當不捨；針對在地農會與農民請求農作物免勘災救助，蕭美琴表示，可由地方政府認定，並請農業部相關單位予以協助，盼中央地方協力，共同減輕農民損失。