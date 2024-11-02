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▲▼圭賢擔心粉絲、媒體淋雨，自己也出來淋雨拍照，眼睛被雨滴到很不舒服。（圖／記者吳翊緁攝）

▲圭賢24小時快閃來台工作，僅露臉17分鐘。（圖／記者吳翊緁攝）

▲▼圭賢預告明年1、2月還會來台灣。（圖／記者吳翊緁攝）

Super Junior（SJ）成員圭賢繼8月來台開唱、接下觀光代言後，相隔2個多月於今（2）日再訪台，他這次是為了站台包包品牌「24小時快閃台北」，下午1點7分現身、24分閃離，短短露臉17分鐘後再秒回韓國；稍早的活動過程中，他心疼粉絲淋雨，拍照時陪大家濕身，十分暖心。隨著康芮颱風影響，台北地區仍有陣雨，今天活動開始後雨依舊下不停，圭賢一現身就用中文問：「下雨可以嗎？」還頻頻伸手摸帳篷外的雨，眼神擔憂淋雨的歌迷與媒體。他這趟寶島工作是24小時快閃，惋惜表示：「非常感謝邀請，讓我再次來台灣，可惜不能待太久。」好在自己曾去過台南、台中、高雄；問及南韓推薦景點，圭賢開玩笑說：「我喜歡待在家，去我家應該不錯？」一番話讓台下百名粉絲激動尖叫。圭賢活動上努力用中文透露未來規劃，除了即將發行的新專輯，明年一月、二月還會來台開演唱會。眼看活動接近尾聲，圭賢無畏下雨，決定踏出棚外給媒體拍照，比YA、臉頰愛心，手指愛心通通有，過程中他似乎被雨滴到，導致眼睛不舒服，仍敬業擠出微笑。而這趟活動他僅露臉17分鐘，結束工作後就將前往機場搭機離台。