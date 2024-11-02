我是廣告 請繼續往下閱讀

▲救國團舉辦澄清湖水漾會館熄燈感恩惜別晚會，與會義工夥伴步入會場，作最後巡禮。(圖／記者黃守作攝)

▲救國團主任葛永光致詞。(圖／記者黃守作攝)

▲與會夥伴在澄清湖水漾會館熄燈感恩惜別晚會，揮灑青春，回顧青春美好記憶。(圖／記者黃守作攝)

▲澄清湖水漾會館熄燈感恩惜別晚會，在與會夥伴合唱朋友我永遠祝福您歌聲下，劃下完美句點。(圖／記者黃守作攝)

救國團於日前晚間，在高雄市澄清湖風景區，舉辦澄清湖水漾會館熄燈感恩惜別晚會，與會義工夥伴們期盼救國團以不畏困難為社會努力奉獻的精神，為美好的社會繼續奮鬥，相信終究會換來正義的春天。救國團澄清湖水漾會館熄燈感恩惜別晚會，是由救國團主任葛永光主持，救國團澄清湖青年活動中心主任委員劉維群、救國團高雄市團務委員會總幹事兼澄清湖青年活動中心總幹事梁明峰、屏東縣團務委員會總幹事楊豐誠、救國團楊煜德、方俊吉、龔勝美、翁秀英等義工夥伴近3百人與會，以及台灣自來水公司第七區管理處秘書陳玉芬、觀光課課長徐雅婷、課員蕭繡玲等人列席指導。救國團主任葛永光表示，救國團澄清湖水漾會館原為傳習齋，於民國69年由救國團向國防部、自來水公司爭取作為青年活動場地使用，以加強服務學生及教師為主，並與澄清湖青年活動中心運作使用。葛永光說，救國團於104至105年斥資1200萬元重新裝修傳習齋，更名為澄清湖水漾會館，服務對象更擴及社會大眾，希望服務更多青年朋友，106年舊澄清湖青年活動中心退場後，澄清湖水漾會館開始獨立營運迄今。葛永光指出，澄清湖水漾會館雖位處於風光明媚的澄清湖風景區內，但也帶來出入不方便、公共運輸欠缺等困擾，再加上外界旅宿業不斷推陳置新等因素，水漾會館使用人數一直無法突破，又加上即將面臨發展觀光條例即將屆期，又無法變更為合法旅館下，救國團不得不選擇退場，致無法再服務青年朋友。葛永光並指出，天下沒有不散的宴席，澄清湖水漾會館雖然結束營運，但它卻給我們留下許多的記憶，希望大家把這美好的記憶留在心中，也把這記憶昇華去影響更多的青年朋友，讓我們的國家更加進步、良善，並充滿愛的光輝。澄清湖水漾會館熄燈感恩惜別晚會，終於在與會夥伴們合唱朋友我永遠祝福您的歌聲下，劃下完美句點，期許救國團再度重返澄清湖風景區經營，以為社會大眾及更多青年朋友服務。