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▲Teoscar Hernandez、大谷翔平、山本由伸過去都曾有過，隨隊來台出戰世界12強棒球賽的經驗。（圖／取自世界十二強棒球錦標賽官方社群）

2024世界12強棒球錦標賽B組預賽，即將在本月13日正式點燃戰火，中華隊預賽首戰將強碰強敵南韓隊，比賽將於晚間18：30分於台北大巨蛋開打。而世界12強今年來到第3屆，過去不乏許多大聯盟球星跨海來到台灣出戰12強，像是剛隨著洛杉磯道奇奪下世界大賽冠軍的大谷翔平、山本由伸也曾隨隊來台，而如今更有網友發現，世界12強棒球賽於2015年舉辦首屆賽事，，可惜大谷最後該屆賽事並未在台灣留下出賽紀錄。而日後大谷也被問到，自己對於首度來到台灣的印象，那時的大谷則回應到：「我幾年前有一次去台灣比賽，那裡有非常多死忠的棒球迷，對於場上的比賽非常投入，而日籍強投山本由伸則是在2019年的12強賽上，成功入選日本隊的28人大名單，，當時中華隊原先以0：8大幅落後，在2出局二壘有人情況下，張進德面對山本敲出適時安打，幫助中華隊進帳1分，不過中華隊最終仍以1：8不敵日本落敗。而日本則一路闖進到冠軍戰，碰頭世仇南韓，最終日本以5：3勝出，成功在東京巨蛋收下第2屆12強冠軍。至於本賽季轉戰洛杉磯道奇的外野強打Teoscar Hernandez，因為時常教導大谷翔平、山本由伸西班牙文，而被球迷戲稱是「西語老師」。，他同時也是當時備受太空人隊期待的農場大物，Hernandez更在面對美國隊一役時於桃園棒球場開轟，留下相當難得的畫面。