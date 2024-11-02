2024世界12強棒球錦標賽B組預賽，即將在本月13日正式點燃戰火，中華隊預賽首戰將強碰強敵南韓隊，比賽將於晚間18：30分於台北大巨蛋開打。而世界12強今年來到第3屆，過去不乏許多大聯盟球星跨海來到台灣出戰12強，像是剛隨著洛杉磯道奇奪下世界大賽冠軍的大谷翔平、山本由伸也曾隨隊來台，而如今更有網友發現，就連道奇外野手「西語老師」Teoscar Hernandez過去也曾在2015年，代表多明尼加來台出戰12強賽事。
大谷2015年曾隨日本隊來台 當年來台並未出賽
世界12強棒球賽於2015年舉辦首屆賽事，當年還在日職北海道火腿鬥士隊的二刀流好手大谷翔平，就曾隨日本武士隊來到台灣參加12強賽事，可惜大谷最後該屆賽事並未在台灣留下出賽紀錄。
而日後大谷也被問到，自己對於首度來到台灣的印象，那時的大谷則回應到：「我幾年前有一次去台灣比賽，那裡有非常多死忠的棒球迷，對於場上的比賽非常投入，那次到台灣打球，我留下很好的回憶。」
而日籍強投山本由伸則是在2019年的12強賽上，成功入選日本隊的28人大名單，當年他有來過台灣的經驗，並在「台日大戰」9局下登板投球，當時中華隊原先以0：8大幅落後，在2出局二壘有人情況下，張進德面對山本敲出適時安打，幫助中華隊進帳1分，不過中華隊最終仍以1：8不敵日本落敗。而日本則一路闖進到冠軍戰，碰頭世仇南韓，最終日本以5：3勝出，成功在東京巨蛋收下第2屆12強冠軍。
「西語老師」Hernandez 也曾代表多明尼加來台
至於本賽季轉戰洛杉磯道奇的外野強打Teoscar Hernandez，因為時常教導大谷翔平、山本由伸西班牙文，而被球迷戲稱是「西語老師」。Hernandez過去也曾在2015年代表多明尼加來台出戰12強，當時的Hernandez還沒有升上大聯盟，仍在休士頓太空人隊小聯盟2A體系打球，他同時也是當時備受太空人隊期待的農場大物，Hernandez更在面對美國隊一役時於桃園棒球場開轟，留下相當難得的畫面。
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世界12強棒球賽於2015年舉辦首屆賽事，當年還在日職北海道火腿鬥士隊的二刀流好手大谷翔平，就曾隨日本武士隊來到台灣參加12強賽事，可惜大谷最後該屆賽事並未在台灣留下出賽紀錄。
而日後大谷也被問到，自己對於首度來到台灣的印象，那時的大谷則回應到：「我幾年前有一次去台灣比賽，那裡有非常多死忠的棒球迷，對於場上的比賽非常投入，那次到台灣打球，我留下很好的回憶。」
而日籍強投山本由伸則是在2019年的12強賽上，成功入選日本隊的28人大名單，當年他有來過台灣的經驗，並在「台日大戰」9局下登板投球，當時中華隊原先以0：8大幅落後，在2出局二壘有人情況下，張進德面對山本敲出適時安打，幫助中華隊進帳1分，不過中華隊最終仍以1：8不敵日本落敗。而日本則一路闖進到冠軍戰，碰頭世仇南韓，最終日本以5：3勝出，成功在東京巨蛋收下第2屆12強冠軍。
「西語老師」Hernandez 也曾代表多明尼加來台
至於本賽季轉戰洛杉磯道奇的外野強打Teoscar Hernandez，因為時常教導大谷翔平、山本由伸西班牙文，而被球迷戲稱是「西語老師」。Hernandez過去也曾在2015年代表多明尼加來台出戰12強，當時的Hernandez還沒有升上大聯盟，仍在休士頓太空人隊小聯盟2A體系打球，他同時也是當時備受太空人隊期待的農場大物，Hernandez更在面對美國隊一役時於桃園棒球場開轟，留下相當難得的畫面。