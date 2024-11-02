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世界12強賽日本隊監督井端弘和昨晚向日媒透露，井上溫大將擔任開幕戰先發，13日於名古屋巨蛋出戰澳洲，井端弘和表示這位23歲的年輕左投在日職下半季表現出色，對子弟兵相當有信心。日本隊自10月29日起在宮崎進行集訓，井端弘和透露集訓當日就已經通知井上溫大將擔綱首戰先發投手，讓子弟兵有些驚訝，「他下半季的表現非常出色，希望他能保持這股氣勢。我們對他充滿信心，雖然他會有一點緊張，畢竟是第一戰，不過希望他不要過於激動，保持冷靜。」井上溫大是2019年選秀巨人隊第4指名，今年在一軍表現可圈可點，出賽25場，在15場先發中取得生涯最多的8勝（5敗），防禦率2.76，且今年高潮系列賽巨人對橫濱3連敗後，井上溫大在背水一戰中繳出6局只掉1分的好投，這也是讓井端弘和決定交付重擔的關鍵因素。井上溫大其實是因日本火腿隊強投伊藤大海傷退，而遞補進入國家隊的冉冉新星，他透露首次加入國家隊集訓還有點不適應，「大約有兩天都沒能好好睡覺，但我想接下來應該沒問題了。」並要兌現承諾，「我想盡我最大的努力不辜負期望」。日本隊和中華隊、韓國、古巴、多明尼加以及澳洲同分在B組，預計在開幕戰後飛來台灣，日本首戰對澳洲，第3戰強碰中華隊，於11月16日在台北大巨蛋登場，B組6支隊伍將競爭分組前2，拼晉級下階段的超級循環賽。