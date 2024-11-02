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▲本次停水預計11月5日晚間8時開始，至11月7日凌晨2時止，總共停水30小時，影響戶數約4萬7193戶，其中2萬7833戶停水、1萬9360戶降壓。（圖／翻攝自來水公司）

▲自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。（圖／NOWnews資料照）

台灣自來水公司第1區管理處公告，由於辦理新山管線漏水修復工程，工程需停止供水，自11月5日晚間8時開始，基隆市中正區、七堵區、仁愛區等6個行政區將停水30小時，一路到11月7日凌晨2時才恢復供水，預計有4萬7193戶受影響，提醒大家盡快儲水。自來水公司表示，原定11月3日進行新山送市區成功一路900mm管線漏水修復工程，但因康芮颱風影響，作業時間延至11月5日辦理。，影響戶數約4萬7193戶，其中2萬7833戶停水、1萬9360戶降壓。停水影響區域「51個村里」包含：基隆市建國里、正砂里、砂灣里；八德里；仁德里、兆連里、光華里、博愛里、同風里、文安里、文昌里、新店里、明德里、智仁里、書院里、朝棟里、林泉里、水錦里、獅球里、花崗里、虹橋里；中興里、仁正里、仙洞里、健民里、和平里、太白里、居仁里、新建里、民治里、通化里、通明里；七賢里、三民里、嘉仁里、樂一里、永康里、鶯安里、鶯歌里；信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東安里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義民里。降壓影響區域「58個村里」包含：基隆市中砂里、中船里、信義里、入船里、德義里、正砂里、正義里、正船里、港通里、真砂里、義重里；仁德里、兆連里、光華里、博愛里、和明里、忠勇里、文安里、文昌里、新店里、明德里、智仁里、林泉里、水錦里、玉田里、福仁里、花崗里、虹橋里；中山里、中興里、仁正里、仙洞里、健民里、和平里、太白里、安平里、安民里、居仁里、新建里、民治里、通化里、通明里；仁壽里、仁義里、信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義昭里、義民里。自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。