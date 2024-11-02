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航運多頭真的回來了嗎？上海航交所昨（1）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本週上漲118.11點至2303.44點，上漲5.4%，連續兩週呈現走高。四大航線皆呈現走高。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為2442美元，較前期上漲216美元，漲幅9.7%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為2907美元，較前期上漲352美元，漲幅13.78%；美西線每FEU（40呎櫃）為4826美元，較前期上漲43美元、漲幅0.9%；美東線每FEU（40呎櫃）為5258美元，較前期上漲159美元，漲幅3.12%。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1507美元，上漲80美元，漲幅5.61%；南美線（桑托斯）每箱運價6359美元、較前期增加74美元，跌幅0.01%；東南亞線（新加坡）每箱運價536美元、較前期增加72美元，漲幅15.52%。關於本週漲勢，物流業者認為，市場擔心川普有可能當選美國總統，未來恐對中國祭出關稅制裁，貨主將會在11月選後提前出貨，因此北美航線處在滿艙狀態，10月底爆艙情況可能會延續到11月；此外，紅海危機加劇，航運供給依舊吃緊，長期推升運價上漲。至於下週表現，業內人士指出，運價繼續反彈，受惠船公司控艙策略，貨物量也不差，預計下週會繼續走揚，船公司將持續控艙政策並創造長約空間，但漲勢是否能延續，則要觀察實際狀況，市場也將關注美國大選結果所牽動的關稅政策。物流業界分析，貨櫃輪的供需一直就很吃緊，跟著貨量的淡、旺季變動會很大。尤其，歐洲線即將展開新年度的長約簽約談判，雖然歐洲線的長約比重不多，但卻是新年度運價走勢的領先指標，運價能維持多久仍待觀察，然而以運價表現已達到穩價，有助於歐洲線11月密集議約期價格談判。