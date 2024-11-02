民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，本月1日法院裁定延押2月，台南一對警官夫妻，因萬聖節幫孩子模擬「阿北上銬」穿著，暗諷原柯文哲被羈押畫面，引爆小草怒火，質疑警方行政不中立。由於輿論爭議延燒，台南市刑大2日回應指出，將追究員警相關違失責任，予以申誡懲處。

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▲繼昨（9）日北檢提訊沈慶京後，今（10）日下午也傳訊柯文哲出庭。（圖／翻攝畫面）
▲民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，本月1日法院裁定延押2月。（圖／NOWnews資料照）
據了解，警官夫妻幫孩子打扮成柯文哲，身穿黃色上衣、及戴上手銬等，模擬「阿北上銬」畫面，之後又將照片PO網，引發輿論爭議，也瞬間引爆小草怒火，雖然緊急將照片撤下，卻無法止血，引發討伐聲浪。

台南市刑大回應，夫妻2人是因參加兒子萬聖節活動，所以才角色扮演拍照應景，未料卻引起輿論聲浪，造成觀感不佳，已將照片及PO文撤下。台南市刑大表示，該員於任職期間表現正常，對於上述情節影響警譽，他深感抱歉。後續將針對該員涉影響警譽部份，追究相關違失責任，予以申誡懲處，並加強宣導員警言行舉止及網路社群活動，務必謹言慎行並保持行政中立。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
 

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