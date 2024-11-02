我是廣告 請繼續往下閱讀

香港天王劉德華昨在台北小巨蛋開唱，但表演過程中因演唱一首《我是中國人》引起外界討論，中國網友更大讚劉德華做得好。對此，民進黨立委林楚茵今（2）日認為，劉德華稱是「中國人」，一點也不奇怪吧，「到底小粉紅們在開心什麼？」劉德華昨天唱《我是中國人》歌曲時，歌詞內容提到「一樣的淚，一樣的痛，曾經的苦難，我們留在心中一樣的血，一樣的種，未來還有夢，我們一起開拓，手牽著手不分你我，昂首向前走，讓世界知道我們都是中國人」，而螢幕中的字更是簡體字，滿滿中國風，引起討論，也讓中國網友大聲叫好。對此，林楚茵認為，香港早就是「中國香港」，因此劉德華稱是「中國人」，一點也不奇怪吧，「到底小粉紅們在開心什麼？」「我不懂也不在乎小粉紅們的自嗨！」林楚茵舉例，最近一直燒到她的「APT.」，是一首宣傳韓國酒桌遊戲的歌曲，演唱者是韓國BLACKPINK的Rose與美國Bruno Mars，他們都是優秀的流行音樂歌手，對於他們的國家認同，「我不在乎！我欣賞的是好聽的音樂作品」。至於國家認同，林楚茵表示，「我很清楚自己是台灣人，不論我聽哪個國家的作品都不會影響我，更不可能改變我！」