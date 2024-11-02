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我國國籍航空除了台灣虎航之外，其餘女性空服員的制服皆為裙裝。但隨著性別意識抬頭，中華航空、星宇航空都將推出女性空服員的褲裝制服，供空服員自行選擇。最新華航女性空服員的「褲裝」制服，最近整體設計也曝光了。日前國家人權委員會發布調查報告，指出航空公司空服員服儀規範構成「消除對婦女一切形式歧視公約」的性別歧視，並建議中央政府應督促國籍航空盡速增加女性空服員褲裝制服選項。當時華航與長榮均表示，將列入評估考量。近期中華航空華航女性空服員的「褲裝」制服，最近整體設計也曝光，新褲裝制服與男性空服員制服設計雷同，仍以黑色、紅色、藍色為主，採色彩拼接設計，預計最快明年就可推出。華航表示，華航重視性別平等，致力員工均衡發展，針對一線女性服務人員的服裝選項，將提供現有褲裝制服款式，目前正開放選填，未來將褲裙並行，員工可依自身需求選擇。此外，不僅僅是華航，星宇航空也開始著手設計女性空服員褲裝，消息指出，近日已完成制服規範修改，將開放女性空服員褲裝，不過因涉及申請和套量修改，新褲裝目前尚未上線。不僅如此，星宇航空表示，自今年9月24日起，修改客艙組員制服規範。女性客艙組員可於制服汰舊換新時，在原本套數總額內，自由換領裙或褲裝，使女性客艙組員制服選用，更加符合個人需要。至於長榮航空，公司也表示，長榮航空將參考各方建議，將褲裝列入空服員制服未來設計考量。