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▲可樂旅遊推出此次旅展推出韓國行程優惠，兩人同行價1萬8988元起，等於每人團費萬元有找。（圖／可樂旅遊提供）

▲啦啦隊女神李多慧現身旅展現場，民眾紛紛高舉手機拍攝，而韓國館周邊也因此走道一度擠到難以通行。（圖／記者葉盛耀攝）

▲同樣曾是啦啦隊員的倪萱，今日也到日本鳥取縣攤位前推廣鳥取旅遊。（圖／記者葉盛耀攝）

ITF台北國際旅展開展今（2）日第二日，適逢週末，開門前便吸引前來追星、搶購優惠的滿滿人潮。昨日老爺與寒舍集團都有千萬刷手，老爺業績達4,200萬、寒舍集團達3,000萬、凱撒飯店連鎖集團1,200萬、台北遠東香格里拉酒店達1,000萬、台北美福大飯店達810萬。今日開展一小時後便有部分信用卡滿額禮已被兌換，預估今下午人潮將愈來愈多。各家旅行業者皆表示民眾詢問度高，可樂旅遊推出玩韓國買一送一，每人萬元有找。而啦啦隊女神李多慧下午現身韓國館，更是引發人潮擠爆。台北國際旅展來到第二天，昨日各家旅行社皆表示民眾詢問度相當高，可樂旅遊提到，10月16日已提早推出線上旅展，推出以來整體業績較去年同期成長約3成，而最熱門旅遊目的地依序為歐洲、日本、越南、韓國及泰國，今天持續針對小資族分別祭出首爾、釜山、濟州團體行程買一送一優惠，平均每人最低萬元有找。雄獅旅行社則表示，年底民眾消年假出遊意願高，訂單多為11、12月出發，其中最熱門地區是日本，包含12月出發的九州8日深度旅遊等。五福旅遊今年則主打2025年春季賞櫻郵輪之旅，歌詩達莎倫娜號佐世保濟州賞櫻自主遊6天、福岡釜山賞櫻自主遊6天，同房第3、4人只需 8,900 元起。燦星旅遊則推出日本祭典郵輪行程，走訪日本青森睡魔祭與熊野大花火節的公主遊輪，旅展優惠價4萬4,500元起。而今日4樓大會舞台由越捷航空熱舞表演熱情開場，接著由日本搞笑藝人粘土大介分享日本長崎縣魅力，今日人潮最多之處，則是14:00時，韓國館邀請李多慧分享全州、光州美食美景心得，果然現場引起人潮擠滿，手機、相機紛紛高舉，走道一度被塞爆，幾乎無法通行。另外日本鳥取縣觀光交流局也邀請到曾是樂天啦啦隊員的倪萱到現場，她同時也是鳥取觀光大使，分享了鳥取的遊玩心得。