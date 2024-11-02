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▲隋棠素顏照曝光，讓人讚嘆怎麼44歲了狀態還是那麼好。（圖／隋棠臉書）

女星隋棠近日忙著宣傳新戲《太太太厲害》，主打台灣第一部女性動作影集，她更透露身體因為佩戴護具右半邊整個麻掉，看醫生、吃藥過了3個月才逐漸好轉。隋棠也不忘在臉書更新近況，大方展示「素顏油頭」的工作照，讓粉絲趕緊留言：「辛苦了，晚安」。44歲的隋棠，近年除了專心拍戲外，也非常注重保養更代言許多抗老產品，沒想到如此重視身體健康、飲食均衡的隋棠也有工作到深夜的時候，日前她就在臉書發出一張自拍照，可以看到她身穿簡約的白色上衣搭配藍色牛仔褲，用右手托著下巴，即便從眼神中看出有些疲憊，但依舊對鏡頭露出自信的笑容。隋棠以一頭蓬鬆、烏黑的頭髮以及大素顏的模樣亮相，卻沒有看見任何明顯瑕疵，44歲狀態依舊很好。不過仔細看可以發現頭髮似乎一絲一絲有些油膩，她才透露當天行程是「抱電腦工作到半夜，頭髮都油了」，洗漱前還不忘拍下一張自拍照與粉絲互動。素顏照一出吸引一萬多名網友前去朝聖，更大力稱讚隋棠「素顏真美」、「原來美女也會油頭」、「晚安，願好夢相伴」、「素顏、油頭依舊是女神」、「過了不惑之年髮量還這麼多，真的好羨慕哦」。