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道奇今年豪灑10億美元簽下大谷翔平與山本由伸，休賽季更被看好能夠簽下「令和怪物」佐佐木朗希，讓日本三大巨星齊聚洛杉磯，不過根據最新報導，千葉羅德可能拒絕提前放人，必須再等一年，這消息讓包含道奇在內的多支球隊感到失望。《The Athletic》記者Jim Bowden撰文預測，羅德並未允許讓佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，這位才華洋溢的日本右投手若要成為自由球員並前進美職，還需再等一年，這一消息讓許多球隊包含道奇和洋基都感到失望，這兩大豪門被視為簽下天才少年的熱門球隊。《Sporting News》記者Jackson Roberts 對此則認為，「毫無疑問，總有一天，佐佐木朗希會成為大聯盟的超級巨星，而道奇很可能是他所屬球隊。但那一天可能不得不等待，對於希望創造這樣一個王朝的洛杉磯球隊來說，將是令人失望的。」將滿23歲的佐佐木朗希曾公開表示未來想前進美職，本季他在日職拿下10勝（5負）的雙位數勝場，防禦率2.35，《The Athletic》作者Keith Law列出休賽季可能的自由球員前50強排名，佐佐木朗希高居第6，更勝兩位日本前輩菊池雄星、菅野智之，可見美媒相當看好他。不過現階段不管是羅德隊還是佐佐木朗希本人都還沒公開評論此事，因此還有待商榷，只是若屬實，恐會引起美國棒球界的震撼。