《原子少年2》今（2）日將迎來精彩的海外男團交流賽，節目組投入300萬邀請日、韓、菲、泰等4國人氣男團來台錄製，包括紅遍全球的SB19、剛發佈回歸單曲的PERSES、今年剛出道的新人團NCHIVE、以及充滿活力的D.O.L，形成5國同台的壯觀畫面，選手們也將分為4隊輪流迎戰，大秀舞台實力。少年們紛紛表示對於與國際男團同台對決感到既興奮又緊張，代表選手晨之星的Alex更霸氣喊話：「放馬過來吧！」
選手全力以赴迎戰 5國男團互相交流
來自泰國的D.O.L事前特地觀看了選手的舞台影片，對小行星的表演感到難忘，迫不及待想親眼見證；而首次參與選秀的菲律賓團體PERSES，成員們雖然有些緊張，但表示會全力支持台灣選手；NCHIVE初次來台錄製節目，對台灣充滿好奇；SB19則對這次選秀節目感到新鮮，期待在舞台上創造出難忘的回憶。
票選MVP競爭激烈 多國媒體關注節目
本次賽制將由4國男團共同票選出表現最佳的MVP，獲選MVP的選手將獲得包括網頁首頁之星、1個月雙北公車廣告等獎勵，總價值超過百萬，讓選手們倍感振奮，希望能在舞台上展現最好的一面，力爭獲得這次的最高榮譽。
由於海外男團交流賽錄製，《原子少年2》的熱潮也吸引到許多國外媒體，像是韓國、日本等地媒體的關注，還出現在菲律賓SB19的介紹影片中，4國男團間的友誼越來越深厚，私下會彼此分享近況、互相支持。《原子少年A2》也藉此機會在全球打響名號，為台灣男團走向國際市場邁出重要一步。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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本次賽制將由4國男團共同票選出表現最佳的MVP，獲選MVP的選手將獲得包括網頁首頁之星、1個月雙北公車廣告等獎勵，總價值超過百萬，讓選手們倍感振奮，希望能在舞台上展現最好的一面，力爭獲得這次的最高榮譽。
由於海外男團交流賽錄製，《原子少年2》的熱潮也吸引到許多國外媒體，像是韓國、日本等地媒體的關注，還出現在菲律賓SB19的介紹影片中，4國男團間的友誼越來越深厚，私下會彼此分享近況、互相支持。《原子少年A2》也藉此機會在全球打響名號，為台灣男團走向國際市場邁出重要一步。
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