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▲全聯週末限2天，玉米粒、品客洋芋片買一送一優惠。（圖／翻攝APP）

▲全聯週末買菜日，10款生鮮美食限時特價。（圖／全聯提供）

▲好市多11月11日當天，會員只要線上消費滿1萬1000元，結帳時輸入優惠券代碼，立刻現折1100元。（圖／好市多提供）

週末限定買一送一優惠來了！全聯11月2日、3日限定，門市爭鮮黃金玉米粒、品客洋芋片指定口味、毛寶洗衣槽專用去污劑買一送一，還有10款生鮮蔬果特價，包括蘋果、洋蔥、南非橙子等；此外，美式賣場好市多COSTCO迎接雙十一，優惠將於11月5日開跑，特價品項搶先公開，還可搭配線上消費滿1萬1000元現折1100元。◾爭鮮黃金甜玉米粒340gX3入 買1送1（原價139元、特價70元）◾品客洋芋片（胡桃木醬燒烤肉風味／美式煙燻火烤BBQ風味）買1送1（原價62元、特價31元）◾毛寶洗衣槽專用去污劑買1送1（原價125元、特價63元）◾有機A杏鮑菇400g（原價78元、特價68元）◾進口洋蔥450g（原價45元、特價39元）◾南非橙150g 5粒59元（原價14元、特價11.8元）◾美國宇宙脆蘋果250g（原價33元、特價29元）◾豬小里肌肉塊100g（原價36.5元、特價32.5元）◾豬後腿炒肉絲約200g（原價69元、特價58元）◾東港鱈魚風味丸250g（原價55元、特價49元）◾北海道花魚一夜干200g~300g（原價108元、特價89元）◾麻辣豬腳丁400g（原價119元、特價109元）◾蔥花餐包4入／132g（原價35元、特價29元）此外，全聯「超級週年慶」於11月1日起至12月5日登場，超過300款商品憑卡買1送1起，每週六、日再加碼，福利卡友使用全支付，單筆消費每滿1000元共贈800限時福利點；搭配全支付/PX Pay指定銀行單筆消費達1400元加贈600福利點(PX Pay儲值不列入計算，每APP會員每銀行方案限贈一次，不累贈)，最高回饋可達10%。「PXGo!全聯線上購」小時達、分批取、隔日達除了超級週年慶，再加碼雙11爆殺，平台好康送不完；隔日達最高達42%超強回饋，11月1日、11月11日狂撒折價券；小時達雙11當天限定時段祭出限量滿額現折優惠；分批取11月8日至11月12日限定，OFF COFFEE指定品項買11杯送11杯。好市多迎接雙11購物節，優惠將從11月5日到11日總計7天時間，優惠商品搶先曝光，包括TCL 98吋超大顯示器優惠4萬元，SAMSUNG 85吋4K顯示器下殺2萬元， PANASONIC 75吋4K顯示器優惠超過1萬元，WHIRLPOOL 17公斤蒸氣洗滾筒洗衣機也再次出現超過6000元的優惠，還有囤貨指數最高的3M護牙牙間刷、舒潔三層抽取式衛生紙，官方透露也會釋出優惠價格。且11月11日當天，會員只要線上消費滿1萬1000元，結帳時輸入優惠券代碼，立刻現折1100元，除此之外享原權益Costco線上購物3%回饋無上限，邊買邊賺。