週末限定買一送一優惠來了！全聯11月2日、3日限定，門市爭鮮黃金玉米粒、品客洋芋片指定口味、毛寶洗衣槽專用去污劑買一送一，還有10款生鮮蔬果特價，包括蘋果、洋蔥、南非橙子等；此外，美式賣場好市多COSTCO迎接雙十一，優惠將於11月5日開跑，特價品項搶先公開，還可搭配線上消費滿1萬1000元現折1100元。
🟡全聯福利中心
📍門市｜11月1日至11月2日（須出示優惠條碼）
◾爭鮮黃金甜玉米粒340gX3入 買1送1（原價139元、特價70元）
◾品客洋芋片（胡桃木醬燒烤肉風味／美式煙燻火烤BBQ風味）買1送1（原價62元、特價31元）
◾毛寶洗衣槽專用去污劑買1送1（原價125元、特價63元）
📍門市｜11月2日至11月3日
◾有機A杏鮑菇400g（原價78元、特價68元）
◾進口洋蔥450g（原價45元、特價39元）
◾南非橙150g 5粒59元（原價14元、特價11.8元）
◾美國宇宙脆蘋果250g（原價33元、特價29元）
◾豬小里肌肉塊100g（原價36.5元、特價32.5元）
◾豬後腿炒肉絲約200g（原價69元、特價58元）
◾東港鱈魚風味丸250g（原價55元、特價49元）
◾北海道花魚一夜干200g~300g（原價108元、特價89元）
◾麻辣豬腳丁400g（原價119元、特價109元）
◾蔥花餐包4入／132g（原價35元、特價29元）
此外，全聯「超級週年慶」於11月1日起至12月5日登場，超過300款商品憑卡買1送1起，每週六、日再加碼，福利卡友使用全支付，單筆消費每滿1000元共贈800限時福利點；搭配全支付/PX Pay指定銀行單筆消費達1400元加贈600福利點(PX Pay儲值不列入計算，每APP會員每銀行方案限贈一次，不累贈)，最高回饋可達10%。
「PXGo!全聯線上購」小時達、分批取、隔日達除了超級週年慶，再加碼雙11爆殺，平台好康送不完；隔日達最高達42%超強回饋，11月1日、11月11日狂撒折價券；小時達雙11當天限定時段祭出限量滿額現折優惠；分批取11月8日至11月12日限定，OFF COFFEE指定品項買11杯送11杯。
🟡好市多雙11購物節優惠
好市多迎接雙11購物節，優惠將從11月5日到11日總計7天時間，優惠商品搶先曝光，包括TCL 98吋超大顯示器優惠4萬元，SAMSUNG 85吋4K顯示器下殺2萬元， PANASONIC 75吋4K顯示器優惠超過1萬元，WHIRLPOOL 17公斤蒸氣洗滾筒洗衣機也再次出現超過6000元的優惠，還有囤貨指數最高的3M護牙牙間刷、舒潔三層抽取式衛生紙，官方透露也會釋出優惠價格。
且11月11日當天，會員只要線上消費滿1萬1000元，結帳時輸入優惠券代碼，立刻現折1100元，除此之外享原權益Costco線上購物3%回饋無上限，邊買邊賺。
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