康芮颱風雖已遠離，但強勁雨勢跟風力造成東南部以及山區公路毀損，截至今（2）日13時00分止公路局統計，總計仍有13處道路災阻、1處道路有災情，分別為：
道路災阻路段：13處
1. 臺中市和平區台8臨37線11K+800至12K(中橫便道)路基毀損，雙向無法通行，預計於7日搶通。
2. 臺中市和平區台8線77K(靈甫橋)泥流阻斷，雙向無法通行，預計於今(2)日16時搶通。
3. 臺中市和平區台8線83K(梨山路段)路面塌陷掏空，雙向無法通行，預計於5日17時搶通。
4. 南投縣仁愛鄉台8線96K(碧綠溪路段)上邊坡坍方阻斷，預定4日12時搶通。
5. 南投縣仁愛鄉台8線雙向99K及101K(榮興路段)樹倒塌雙向阻斷，因台8線83K路基流失，緊急搶修車輛暫無法通行，預定4日12時搶通。
6. 花蓮縣秀林鄉台8線110K至167K+700(大禹嶺至天祥路段)坍方阻斷。目前已搶通至134K+900慈恩，預計今(2)日16時搶通恢復正常通行，134K+900~145K華祿溪，因勘災困難且雲層較低無法進行UAS空拍，餘10公里尚未完成勘災，暫無法預估搶通時間。
7. 花蓮縣秀林鄉台8線167K+700至184K+500(天祥至閣口路段)坍方阻斷。目前已搶通至171K+400明隧道，171K+400~177K+800布洛灣，因勘災困難且雲層較低無法進行UAS空拍，餘6公里尚未完成勘災，暫無法預估搶通時間。
8. 高雄市桃源區台20線93K至98K+700(台20臨93線0K~5K) (勤和至復興路段)明霸克露橋鋼便橋沖毀72公尺及河床便道沖毀1公里，預計10日17時搶通。
9. 花蓮縣玉里鎮台23線12K+600(望通嶺路段)坍方阻斷預估今(2)日18時搶通恢復正常通行。
10. 臺東縣東河鄉台23線16K+568至25K+100(北源路段)土石泥流道路阻斷，預計今(2)日17時搶通。
11. 高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K (那瑪夏至五里埔) 6K+500路基流失造成道路阻斷，預計4日17時搶通。
12. 花蓮縣玉里鎮台30線0K~6K(南安路段)坍方雙向阻斷，預定今(2)日18時搶通。
13. 臺東縣長濱鄉台30線29K+500 (玉長公路東洞口)邊坡坍方阻斷，預計3日17時搶通。
道路災情路段：1處
1. 高雄市六龜區台27線2K+500 (荖濃路段)路基流失，目前占用北上車道，南下車道單線雙向管制通行，預計4日17時排除。
公路局將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
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1. 臺中市和平區台8臨37線11K+800至12K(中橫便道)路基毀損，雙向無法通行，預計於7日搶通。
2. 臺中市和平區台8線77K(靈甫橋)泥流阻斷，雙向無法通行，預計於今(2)日16時搶通。
3. 臺中市和平區台8線83K(梨山路段)路面塌陷掏空，雙向無法通行，預計於5日17時搶通。
4. 南投縣仁愛鄉台8線96K(碧綠溪路段)上邊坡坍方阻斷，預定4日12時搶通。
5. 南投縣仁愛鄉台8線雙向99K及101K(榮興路段)樹倒塌雙向阻斷，因台8線83K路基流失，緊急搶修車輛暫無法通行，預定4日12時搶通。
6. 花蓮縣秀林鄉台8線110K至167K+700(大禹嶺至天祥路段)坍方阻斷。目前已搶通至134K+900慈恩，預計今(2)日16時搶通恢復正常通行，134K+900~145K華祿溪，因勘災困難且雲層較低無法進行UAS空拍，餘10公里尚未完成勘災，暫無法預估搶通時間。
7. 花蓮縣秀林鄉台8線167K+700至184K+500(天祥至閣口路段)坍方阻斷。目前已搶通至171K+400明隧道，171K+400~177K+800布洛灣，因勘災困難且雲層較低無法進行UAS空拍，餘6公里尚未完成勘災，暫無法預估搶通時間。
8. 高雄市桃源區台20線93K至98K+700(台20臨93線0K~5K) (勤和至復興路段)明霸克露橋鋼便橋沖毀72公尺及河床便道沖毀1公里，預計10日17時搶通。
9. 花蓮縣玉里鎮台23線12K+600(望通嶺路段)坍方阻斷預估今(2)日18時搶通恢復正常通行。
10. 臺東縣東河鄉台23線16K+568至25K+100(北源路段)土石泥流道路阻斷，預計今(2)日17時搶通。
11. 高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K (那瑪夏至五里埔) 6K+500路基流失造成道路阻斷，預計4日17時搶通。
12. 花蓮縣玉里鎮台30線0K~6K(南安路段)坍方雙向阻斷，預定今(2)日18時搶通。
13. 臺東縣長濱鄉台30線29K+500 (玉長公路東洞口)邊坡坍方阻斷，預計3日17時搶通。
道路災情路段：1處
1. 高雄市六龜區台27線2K+500 (荖濃路段)路基流失，目前占用北上車道，南下車道單線雙向管制通行，預計4日17時排除。
公路局將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
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