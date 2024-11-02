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康芮颱風過境！彭啟明赴新竹慰勉清潔隊員辛勞 送包子、豆漿致謝
記者林莞茜／綜合報導
環境部長彭啓明今（2）日赴新竹市，慰勉清潔隊員的辛勞，遞上熱騰騰的包子及豆漿，與清潔隊員話家常，並赴工作現場了解工作情形。感謝清潔隊員從早到晚致力於環境清潔工作， 特別是接連3個颱風災後的環境復原。
彭啓明表示，今年受凱米、山陀兒、康芮等颱風接連肆虐，清潔隊員開始一場與時間的耐力賽跑，努力恢復道路整潔、清除淤 泥及樹枝枯葉、恢復水溝暢通、進行環境噴消等，讓民眾可以儘速回復日常生活，也確保颱風過後不會爆發登革熱疫情!他們默默地付出，不辭辛勞，以無私的精神守護城市環境，讓大家在颱風過後，能夠重新擁有乾淨的生活空間，讓城市永續乾淨!
環境部7月至10月間，首度與新竹市環保局合辦災後復原調度及環境消毒高司演練及實兵演練，彭啓明也感謝新竹市環保局及清潔隊員們在颱風中發揮了一方有難、八方支援的精神，支援機具與人力協助其他縣市進行環境復原整理整頓的工作。
環境部為了照顧每一位默默付出的清潔隊員能在更好的環境中工作。自112年至114年間，投入超過20億元推動汰換老舊垃 圾車與資源回收車，改善隊部設施與資源回收場的環境，並同步將關懷升級，強化3大重點，首先，精進垃圾車的維護與管理，確保每輛車都能安全運行；其次，擴大交通安全講習，讓隊員們擁有更完善的安全知識；最後，特別安排職業醫學專科醫師和護 理師，親赴各地隊部進行健康管理與促進服務，為他們的健康保駕護航。
環境部表示，清潔隊員用雙手與汗水，為我們的生活編織出一片潔淨的空間，更築起一道防範登革熱的堅固防線，每一次的清理，都是對居民生活品質的守護；每一個細微的角落，都是他們堅持不懈的見證。對每一位清潔隊員，致上我們最深的敬意，感謝他們讓這座城市成為潔淨而安全的家園。