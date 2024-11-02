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▲據傳子瑜（左）將到Elkie（右）個人迷你演唱會現場支持，展現兩人好交情。（圖／Elkie IG）

▲Elkie（左）與子瑜（右）過去一同在韓國打拚，因緣際會之下兩人成為無話不談的好友。（圖／chongtingyanelkie IG）

南韓人氣女團Twice成員周子瑜9月才剛以迷你專輯《abouTZU》Solo出道，並於前陣子結束忙碌的打歌舞台，昨（1）日突然現身仁川機場已返台。周子瑜這趟行程別有目的，其實是為了力挺好友Elkie（莊錠欣）的演唱會才特意返台。Elkie原先是韓國女團CLC的成員，不過隨著合約到期，她近期也將事業重心轉移至中港台，單曲〈SPEED UP〉、專輯《#EK》皆特意選在台灣舉辦新歌發布記者會，11月3日即將迎來生日會兼第一次迷你演唱會，將在ZEPP NEW TAIPEI與粉絲共度歡樂的時光。演唱會現場不只有歌迷會到場，根據《ETtoday》報導，子瑜也會默默地坐在觀眾席給予支持，但此趟返台原為子瑜的私人行程，是在仁川機場出發時意外被韓媒拍到，返台計畫才因此曝光。子瑜與Elkie交情深厚，兩人相識近10年的時間，過去一起到韓國打拚、互相扶持與依靠，成為知心好友。日前Twice在日本舉辦演唱會時，Elkie也特地到場支持，這次Elkie在台灣的演唱會，子瑜也義氣相挺返台參與，再次見證兩人的好友誼。