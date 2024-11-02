我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邁克爾在得到當地官員許可後，嘗試使用浣熊肉加工，他先是將浣熊肉製作成肉丸，沒想到竟意外受到當地饕客歡迎，成了店內的熱門商品。（圖／取自Wildererhütte臉書）

浣熊雖然外表可愛，但在德國卻因野生數量過於龐大，造成當地居民困擾，甚至只得大量獵殺。德國柏林郊區就有一名屠夫將問題轉化為商機，靈機一動研發出多款浣熊肉製品，沒想到意外受到饕客歡迎而爆紅，還有人不惜開車150公里上門消費，浣熊肉的味道、口感也跟著曝光。根據CNN報導，德國柏林一名屠夫邁克爾（Michael Reiss）2022年在郊區開了間肉品專賣店「Wildererhütte」，由於當地浣熊入侵問題越來越嚴重，造成許多破壞，許多人把浣熊當成害獸捕獵，某天邁克爾突然靈機一動，與其直接將獵到的浣熊丟棄，不如開發別的用途，例如製作成食物。邁克爾在得到當地官員許可後，嘗試使用浣熊肉加工，他先是將浣熊肉製作成肉丸，沒想到竟意外受到當地饕客歡迎，成了店內的熱門商品。因此他陸續研發出7種浣熊肉產品，包含熊香腸、浣熊午餐肉等，並同時透過網路對外銷售。邁克爾受訪時表示，「我們是全歐洲唯一販售浣熊肉的地方，來自世界各地的客人會特地來光顧，甚至開車150公里上門消費，順便來趟一日遊，只因為想嚐嚐浣熊肉的滋味」。邁克爾直言，浣熊肉味道新奇又美味，非常受歡迎，「我從來沒有聽人說過它很噁心或不能吃，每個人都很喜歡。」邁克爾也進一步形容浣熊肉的味道，坦言跟其他動物的肉類區別不大，也沒有什麼獨特的味道，但口感更軟一些，「如果你吃了2根香腸，你就會知道哪一個是浣熊肉做的」，但若事前不知道那是浣熊肉，就幾乎不會意識到兩者的不同。