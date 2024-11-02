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美國1日公布了總統大選前的最後一份就業報告，10月非農新增就業人數僅1.2萬人，遠低於預期的10萬人，更比9月的22.3萬人大跌了21.1萬人，創下自2020年12月以來的最低紀錄。雖然華爾街對這份就業數據報告淡然以對，美股1日照樣上漲，共和黨候選人川普（Donald Trump）仍抓住機會猛轟拜登政府與賀錦麗，批他們正把美國經濟帶往崩潰邊緣，「再讓她執政4年會完蛋」。根據《美聯社》報導，川普在密西根州的造勢活動上，提到了剛出爐的10月就業數據，稱這數字證明了「賀錦麗與不誠實的拜登已讓我們的經濟走向崩潰。如果她再有四年的時間，你的家庭永遠無法從這些愚蠢的人手中恢復」。川普還說美國正被全世界的每個國家，「包括我們的盟友在內佔便宜，而且在許多情況下，我們的盟友在貿易上甚至比所謂的敵人更糟糕」。川普直呼1.2萬人的新增就業人數「可憐」，比應該有的數字少了數10萬，「我從來沒聽說過只有1萬2000個工作機會，這簡直令人難以置信」。川普重申自己會「修復」美國的經濟，打倒通膨、創造大量工作機會，重新帶回美​​國夢。關於美國10月超低的新增非農就業人數，專家認為是受到颶風和波音罷工的影響，雖然勞動力市場與9月份相比確實放緩，但整體上仍然健康，華爾街交易員也同意這種看法，股市並未受到影響。然而，《美聯社》報導也指出，這份在選前公布的就業數據可能會讓美國選民產生經濟急凍的印象，這種印象未必準確，但總統大選很大程度上就是取決於選民對經濟的主觀模糊感受。