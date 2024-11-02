明年即將迎來出道30周年的羅志祥，年底將在高雄舉辦巡迴演唱會及跨年場，與歌迷共度新里程碑。有粉絲私訊他詢問是否會有全新表演內容，並表示若無新意將不出席。羅志祥拍胸保證演唱會規格全面升級，對方卻回覆「那我就去看別的演出」，讓羅志祥氣到決定再次加碼升級演出。

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▲羅志祥開唱麥克風出包，歌迷喊退票，他回嗆「下不下流啊」，讓許多觀眾大讚他不愧是綜藝天王。（圖／翻攝自羅志祥微博）
▲羅志祥表示高雄演唱會將會全面升級。（圖／翻攝自羅志祥微博）
舞台加碼煙火特效　曝30年演藝路心聲

羅志祥回憶去年高雄跨年演出中的煙火特效創下小巨蛋室內史無前例的規模，而今年則在粉絲的「激怒」之下，決定進一步加碼特效，保證演唱會全新呈現。他表示自己對演出始終充滿熱情，儘管演藝生涯曾歷經低潮，但回歸舞台後以實力證明自己，持續帶來高規格的演出。

▲羅志祥連續兩個週六在高雄開唱，讓粉絲開心表示兩場都會去。（圖／寬宏藝術 提供）
▲羅志祥將連續兩個週六在高雄開唱。（圖／寬宏藝術 提供）
不懼酸民堅持初心　ISTJ人格自稱低調理性

羅志祥提到自己內向的 ISTJ 人格，生活中相對低調，私下較安靜、務實。面對低潮和酸民，他坦言失去未必是壞事，反而讓他成長，並能看清身邊的人事真偽。30年來，他始終堅持對舞台的熱忱，不曾想過轉行，認為只要保持每天的進步和對舞台的熱愛，便是對自己最好的回應。

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