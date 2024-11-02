捷克主帥賽前再度致謝台灣！中華隊與捷克國家隊在11月2、3日下午5點在臺北大巨蛋展開自辦熱身賽，捷克國家隊總教練Pavel Chadim，賽前接受媒體訪問，再度對台灣表達感謝。他表示非常謝謝中職的邀約，並且認為即使台灣和捷克距離如此遙遠，卻能找到對棒球、自由的相同熱情，實在是很難以置信。
目標成為好對手 在台灣找到2個最愛
捷克國家隊在10月31日抵達台灣，碰巧遇到康芮颱風襲台，昨（2）日全隊首度進入台北大巨蛋練球，總教練Pavel Chadim接受訪問時就笑稱：「雖然颱風不太歡迎我們，但台灣不會，剛落地就感受到台灣人的熱情，有去參訪總統府，感受到總統對於我們的歡迎。」
今（2）日賽前練球時，Pavel Chadim再度對台灣的邀請表達感謝，誠摯說道：「這是很難以置信的，台灣和捷克距離這麼遙遠，但是在參訪總統後，我感受到台灣隊對棒球和自由的熱情，和捷克是如此的相似，這剛好是我最喜歡兩件事。」
另外，對於大巨蛋球場的適應，Pavel Chadim表示球隊曾在經典賽到日本的東京巨蛋參賽，認為內野手在處理高飛球上比較沒有問題，但是外野手還需要一點時間適應。
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捷克國家隊在10月31日抵達台灣，碰巧遇到康芮颱風襲台，昨（2）日全隊首度進入台北大巨蛋練球，總教練Pavel Chadim接受訪問時就笑稱：「雖然颱風不太歡迎我們，但台灣不會，剛落地就感受到台灣人的熱情，有去參訪總統府，感受到總統對於我們的歡迎。」
今（2）日賽前練球時，Pavel Chadim再度對台灣的邀請表達感謝，誠摯說道：「這是很難以置信的，台灣和捷克距離這麼遙遠，但是在參訪總統後，我感受到台灣隊對棒球和自由的熱情，和捷克是如此的相似，這剛好是我最喜歡兩件事。」
另外，對於大巨蛋球場的適應，Pavel Chadim表示球隊曾在經典賽到日本的東京巨蛋參賽，認為內野手在處理高飛球上比較沒有問題，但是外野手還需要一點時間適應。