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民眾黨主席柯文哲因京華城容積率弊案遭羈押禁見，如今被裁定延押2個月，將超過他向民眾黨請假的期限，引發外界關切，對此，民眾黨前中央委員張益贍今（2）日表示，柯家人不要再綁架民眾黨，讓司法歸司法，政治歸政治，而他也向民眾黨立委黃國昌呼籲，如果想成為一個政黨領導人，就必須勇敢切割柯文哲，回歸黨的制度和紀律。柯文哲在8月29日向民眾黨請假3個月，期間將超過他向民眾黨請假的期限，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹則表示，將提案「柯文哲請假日期無限期延長」；黃國昌也認同說「這是大家心聲」。對此，張益贍在臉書指出，據黨章規定，「主席未能執行職務，由中央委員會推派代理黨主席，6個月內改選黨主席」，依照規定，請假3個月已是對柯文哲最大禮遇，若再請假則無視黨章精神。「這是柯家人認為民眾黨遺產還沒分配好，所以只好繼續幫柯主席裝上政治葉克膜？」張益贍表示，民眾黨創黨初衷在成為藍綠之外第三勢力政黨，不是成為柯文哲「還我清白」的工具，更不是柯家人的私產，不能任由柯文哲擺佈。張益贍呼籲，柯家人不要再綁架民眾黨，「民眾黨人不要再綁架柯文哲！」讓司法歸司法，政治歸政治，柯文哲已經傷害台灣政治十年，讓他回歸素人，面對圖利及收受賄賂的司法審判。張益贍也向黃國昌呼籲，如果想成為一個政黨領導人，就必須勇敢切割柯文哲，回歸黨的制度和紀律，包含中央委員會推舉代理黨主席、6個月內補選黨主席、承諾若起訴將柯停權、開除立委黃珊珊黨籍，取消立委資格，面對司法調查、成立第三方查帳委員會，協助檢廉調查總統大選「一團爛帳」、開除許芷瑜黨籍，並呼籲回國接受司法調查、承諾信守兩年條款，不分區立委前8名2年後辭職並投入選舉等。