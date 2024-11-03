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▲▼金城武即使近年不再接戲，雕像般深邃的五官、180公分高䠷身材及憂鬱氣質，依舊是橫跨兩個世紀的「帥哥」代名詞。（圖／豆瓣網）

▲▼金城武約6年前拍攝完畢的《風林火山》又宣布延後上映，預計2025年問世。（圖／風林火山劇照、發行工作室臉書）

傳奇巨星金城武入行35年，自認是演員不是明星的他，睽違7年、殺青許久的港片《風林火山》傳出終於定檔於今年12月上映，不過日前該片導演麥浚龍受訪又稱明年才問世。金城武2017年以《擺渡人》提名金馬獎，入圍的項目還是影帝，其實那年並非他首度和金馬獎沾上邊，更早之前曾經角逐年度台灣傑出電影工作者，不過因為國籍問題，短短幾小時內遭取消資格。16年前，第45屆金馬獎公布入圍名單，導演魏德聖以《海角七號》獲頒年度台灣傑出電影工作者獎項，不過評選內幕隨即被爆出，有評審認為一線男星金城武於國內外影壇成就輝煌，堪稱「台灣之光」，主動提議將台灣傑出電影工作者項目頒獎給他，但立刻被糾正金城武拿的是日本護照，國籍不是台灣，金馬獎執委會求證、報名片商提出書面更正後，評審才確定他沒有獲獎資格。事後，媒體詢問金城武在台灣的經紀公司福隆，對方回應：「名副其實最重要，不會介意，對台灣電影有貢獻的幕後工作人員更值得鼓勵。」最終金馬執委會將年度台灣傑出電影工作者頒給魏德聖，12月6日頒獎典禮舉行當天，由李安和林青霞親自把獎座授予魏德聖。金城武在2017年年底拍完電影《風林火山》，不過因為預算超支、導演麥浚龍求好心切等因素，該片遲遲無法問世，港媒《香港01》今年7月訪問電影《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超，他親口透露，《風林火山》已經排定在今年年底、12月份上映，然而，陳羅超擔心該片從開拍到上映時隔9年，可能會有觀眾無法適應演員當年的樣貌，以及劇情內容是否有過時的疑慮。《風林火山》男主角之一的金城武，從答應接演至今滿50歲，而距離上一次從日本回台灣公開露臉，為7年前的作品《喜歡．你》記者會，如今「新片」終於要上映，《NOWnews今日新聞》詢問金城武的經紀人，屆時金城武是否會參與相關的宣傳活動，對方回應：「是否會宣傳，需要看電影公司的安排，我們目前沒有接收到任何訊息。」然而，上個月5日，《風林火山》發行商「發行工作室」在臉書發文，轉分享麥浚龍接受美國娛樂週刊《Variety》的獨家訪問，文中寫道「眾人引頸期盼的香港犯罪動作片《風林火山》，是由身兼歌手、詞曲創作人、演員及編劇的麥浚龍（Juno MAK）所執導的第二部長片，拍攝歷時長達7年，終於盼於2025年問世。」外界才得知上映日再度延期。