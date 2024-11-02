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颱風康芮所帶來的豪雨，重創農民，總統賴清德今（2）日前往宜蘭縣視察三星鄉銀柳及員山鄉金柑受損情形時表示，政府十分關心農民，對於此次遭受風災的農民，請中央及地方政府合作，秉持「從優、從寬、從速」原則，讓農民迅速恢復農作；此外，他也指示農業部，研議調整每項農產品天然災害救助金的救助金額，以真正幫助農民。賴清德致詞時表示，這次康芮颱風從花蓮與台東交界登陸，為宜蘭等地帶來許多雨水，他今天特別來到宜蘭縣，關心農民和農作物受損情形。他說，政府非常關心農民，農業部也為了農民福利不斷追求進步，此次康芮颱風來襲，經過氣象參數計算，宜蘭縣農產業全品項都可申請天然災害現金救助。賴清德指出，政府將秉持「從優、從寬、從速」原則協助農民，請宜蘭縣政府和鄉鎮公所同仁在農民提出申請後儘速現勘，並由縣政府儘快報給中央，救助款才能快速核發，未來也將借助更好、更先進的科技，進一步縮短申請時程。賴清德接著以現地金柑園為例指出，在颱風侵襲後，農民能領到的救助金約為平日收成的四分之一，非常辛苦；他也指示農業部，研議調整每項農產品天然災害救助金的救助金額，以真正幫助農民。