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年度網購盛事雙11購物節開跑，台灣線上零售業龍頭富邦媒旗下電商平台momo購物網昨（1）日首播優惠開跑，也激勵昨日momo全站湧入人流較平日成長逾30%。台灣今年電商業績成長不如預期，電商龍頭富邦媒（momo）豪砸史上最高2億元做促銷，祭出業界總額最高的抽獎活動，果然在10月底開跑的雙11預熱檔期，飆出業績雙位數成長的好成績，隨著11月折扣促銷力道更強，持續撒總價超過200萬元的華航機票、旅遊票券、百萬名車。2024年《momo雙11超狂購物節》首波優惠高峰，11月1日活動開跑首日在消費者的熱烈參與，以及第一波重磅大獎「下單抽中華航空機票」、超強動員力「回饋2擇1」組隊或個人消費送mo幣等多重好康的助攻，當日momo全站湧入人流較平日成長逾30%。根據統計，消費者第一時間鎖定搶買臉部保養、智慧型手機、大型家電、衣物清潔以及美食票券等類別商品。momo雙11暖身慶期間（11月1日至8日）推多重好康，強棒「雙品類日」接力出擊，11月2日起至8日集結橫跨3C、家電、保健、美食、休閒家居、美妝保養、流行時尚、日用婦幼等。此外，看準國人瘋出國，富邦媒大手筆送機票一波接一波，11月1日先抽11份華航亞洲不限航點機票，滿額再抽歐美不限航點雙人商務艙機票；11月3日和7日的美妝保養日、11月5日和8日的保養樂活日，這4天繼續抽機票。不僅如此，momo延續往年傳統，雙11期間豪撒mo幣，最大獎依舊是百萬名車，今年是SUZUKI S-CROSS ALLGRIP車款，11月10日晚間8點至11日深夜11點59分，不分金額下單，完成登記就有機會牽走帶回家。此外，富邦媒昨日公布第三季財報，合併營收達新台幣255.5億元，寫下歷史同期新高，歸屬母公司業主稅後純益6.7億元，每股盈餘2.64元；前三季合併營收約新台幣790.9億元，再創歷史同期新高紀錄。前三季營業利益達28.6億元，EBITDA 38.7億元，EBITDA margin（利潤率）4.9%，歸屬於母公司業主稅後純益23.4億元，每股盈餘9.29元。富邦媒表示，在總體經濟環境不確定性仍高的情況下，富邦媒在淡季中表現依然保持營運韌性，即便今年以來面臨整體零售產業成長趨緩，獲利仍穩健。Momo指出，年度盛事《雙11超狂購物節》11月重磅登場，加上今年mo店+首度加入雙11戰局，雙11檔期momo有望在mo店+的應援下再創佳績。面對年末購物旺季，momo表示將結合南北區物流中心、全台營運的主倉及衛星倉超過50座倉儲備戰，今年momo「南區儲配運輸物流中心」加入營運陣容，再加上自有車隊富昇物流與配送商，將有效大幅提昇營運效能。