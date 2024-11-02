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▲全台首店的bhc CHICKEN，不但是韓式炸雞始祖也是韓星全智賢最愛。（圖／官方提供）

▲bhc炸雞全台首間店今日開始試營運，記者直擊現場果然有排隊人潮，價格、品項野獸次曝光。（圖／記者葉盛耀攝）

▲與bhc炸雞一樣位於「遠東Garden City花園綠廊」B2的麥當勞，同樣也是湧現人潮。（圖／記者葉盛耀攝）

繼起家雞、NENE CHICKEN、橋村等韓國炸雞品牌來台後，有韓國炸雞始祖的「bhc炸雞」也於今（2）天開始試營運！全台首家bhc炸雞分店就位在號稱是「全台最美的地下街」的遠東Garden City花園綠廊，即大巨蛋正下方B2，今日低調於15:00開始試營運，限量100份立刻被秒殺。有全智賢最愛正宗韓式炸雞封號的「bhc炸雞」，目前全球開設近2100間門市，遍布美國、香港、新加坡和馬來西亞等地。台灣第１間分店插旗「遠東Garden City花園綠廊」，也就是SOGO大巨蛋地下街B２，預計11月11日將正式開幕，但是業者搶先於今（2）搶先試營運，全採外帶方式。《NOWnews》記者直擊「bhc炸雞」現場，果然有排隊人潮，前往詢問服務人員，服務人員提到，今天15:00開賣，100份炸雞已經售罄，排隊人潮全是等候拿炸雞的民眾。服務人員也回應明日也將於15:00開賣，「應該也與今日同樣還會是限量100份，口味為『復古炸雞（原味）』與『星星炸雞（特製起司風味）』。」他也提到，之後試營運方式可能會再更動，請民眾鎖定「bhc炸雞」的IG將會公布，而「bhc炸雞」台灣店菜單也首度曝光。今日大巨蛋正巧是12強棒球熱身賽（台灣捷克國際交流賽），現場球迷湧現，不僅「bhc炸雞」，其實「遠東Garden City花園綠廊」各家餐飲生意都很好，麥當勞同樣湧現排隊人潮。