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▲多虧有鄰居的提醒，吳鳳才發現自己的車子居然忘記上鎖。（圖／吳鳳臉書）

土耳其男星吳鳳來台發展多年，2018年宣布從台灣女婿歸化為真正的台灣人，也經常在臉書分享與妻小的生活點滴，昨（1）日他又發出一篇貼文表示，有次下車忘記把車門鎖上，連車燈也沒關，經一位鄰居先生提醒這才發現，直呼「台灣無名英雄真的很多」。吳鳳表示，有次回家的途中雨越下越大，急忙之下忘記將車門鎖上，沒多久有一位鄰居先生私訊自己的IG表示，「吳鳳，你車門沒有鎖吧？車燈都開著，最好去檢查一下！」，這則私訊讓吳鳳相當感動，並表示台灣人真的很友善，都會幫助其他人，隨後也立馬去檢查，發現真的忘記鎖車門！這樁暖心事蹟也讓吳鳳回憶起以前住在萬華時，「有一位台灣人撿到我的錢包，直接拿到家還給我！」。最後吳鳳又再度感謝提醒他關車門的鄰居，沒讓自己的車一直開著燈跟門，直呼「台灣無名英雄真的很多」。鄰居的善心舉動曝光，讓網友紛紛留言「善良的人，遇到善心的人，臺灣人真是優秀的人民。」、「這點我非常認同，因為我也遇過，好鄰居好望相助！」、「這證明你做人處事態度真誠，所得到的回饋」。