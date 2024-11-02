日本球迷進場看台捷交流戰！為備戰11月中開打的世界棒球12強錦標賽，中華隊邀請世界排名第15的捷克國家隊來台，從今（2）日開始於台北大巨蛋進行為期2天的自辦熱身賽。賽事不僅吸引到台灣民眾，媒體在現場也訪問到一位名為太郎的日本球迷，他透露自己因為看到味全龍的「龍之子」徐若熙投球，還有劉基鴻，而因此開始支持中職，並推薦大巨蛋可以仿效日本的東京巨蛋，雖然會舉辦各種活動，但還是以棒球賽事為主。
北上天母看球 稱讚巨蛋環境好
日本球迷太郎接受訪問時，表示自己是來高雄讀大學，因緣際會下看到龍隊徐若熙的投球，並且因為劉基鴻開始支持中華職棒，平時常常北上到天母球場看比賽。
此外，太郎透露自己是首次來到大巨蛋看球，他指出：「這邊的環境真的滿不錯，交通位置也很方便，附近就有捷運站。」
推薦東京巨蛋模式 需要更多協商
關於巨蛋場地的營運模式，他建議建議台灣可以學習東京巨蛋的方法。因為東京巨蛋是日職球隊讀賣巨人的主場，還是以舉辦棒球賽事為主，但在沒有棒球賽事時，也會舉辦各種其他活動，包含演場會等。不過他也補充說道：「雖然各種活動可以共享場地，但也需要更多協調。」
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日本球迷太郎接受訪問時，表示自己是來高雄讀大學，因緣際會下看到龍隊徐若熙的投球，並且因為劉基鴻開始支持中華職棒，平時常常北上到天母球場看比賽。
此外，太郎透露自己是首次來到大巨蛋看球，他指出：「這邊的環境真的滿不錯，交通位置也很方便，附近就有捷運站。」
推薦東京巨蛋模式 需要更多協商
關於巨蛋場地的營運模式，他建議建議台灣可以學習東京巨蛋的方法。因為東京巨蛋是日職球隊讀賣巨人的主場，還是以舉辦棒球賽事為主，但在沒有棒球賽事時，也會舉辦各種其他活動，包含演場會等。不過他也補充說道：「雖然各種活動可以共享場地，但也需要更多協調。」