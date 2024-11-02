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▲為備戰11月中開打的世界棒球12強錦標賽，中華隊邀請世界排名第15的捷克國家隊來台，從今（2）日開始於台北大巨蛋進行為期2天的自辦熱身賽。（圖／中職提供）

日本球迷進場看台捷交流戰！為備戰11月中開打的世界棒球12強錦標賽，中華隊邀請世界排名第15的捷克國家隊來台，從今（2）日開始於台北大巨蛋進行為期2天的自辦熱身賽。賽事不僅吸引到台灣民眾，此外，太郎透露自己是首次來到大巨蛋看球，他指出：「這邊的環境真的滿不錯，交通位置也很方便，附近就有捷運站。」關於巨蛋場地的營運模式，他建議建議台灣可以學習東京巨蛋的方法。