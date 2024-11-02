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世界12強棒球賽將在13日登場，中華隊將在今（2）日在臺北大巨蛋對上捷克隊，雙方將在本周末進行兩場熱身賽，中華隊首戰由陳柏清擔任先發投手，儘管首局遭到瑟文卡掃出兩分砲，但3局下林立敲出二壘安打送回江坤宇，幫助中華隊1：2破蛋。首局比賽，陳柏清就遭遇到麻煩，艾斯卡拉四壞球保送後，赫魯普敲安，雖然林立將跑者刺殺在三壘，但隨後瑟文卡敲出全壘打，讓捷克隊在1局上就先馳得點。1局下，捷克投手帕沙克用15球，連續投出3次三振，讓中華隊打者三上三下。第2、3局，陳柏清回穩，送出5次三振，並讓捷克開路先鋒Willie Escala擊出中外野飛球被接殺出局。只可惜中華隊也在2局下持續遭Padysak封鎖，吉力吉撈．鞏冠右外野飛球遭到接殺，潘傑楷刺殺出局、朱育賢被三振。3局下，林家正被三振，但下棒李凱威選到四壞，成為中華隊本場首位上壘選手，只是江坤宇敲成內野滾球，封殺跑向二壘的李凱威，2人出局，關鍵時刻林立敲出右外野深遠二壘安打，江坤宇從一壘一路衝回本壘得分，中華隊1比2破蛋。4局上，中華隊由黃子鵬接替投球，儘管對首名打者Marek Chlup投出保送並被盜上二壘，但三振捷克第四棒Martin Červenka，並接連解決後兩棒，化解三壘失分危機。4局下，捷克同樣換投，Jan Tomek完成三上三下。5局上，黃子鵬祭出拿手滾地球好戲，讓捷克後段半次無法上壘，三上三下。5局下，中華隊攻勢再起，朱育賢安打上壘，並藉李凱威護送上二壘，2人出局，可惜江坤宇界外高飛球遭接殺，留下殘壘。世界12強棒球賽將在13日登場，中華隊將在今（2）日在臺北大巨蛋對上捷克隊，雙方將在本周末進行兩場熱身賽，中華隊由陳柏清擔任先發投手，陳傑憲、吉力吉撈．鞏冠、潘傑楷擔任3-5棒。此次來台的捷克隊以2023年經典賽陣容為班底，從今起兩天將和世界排名第15的捷克進行2場熱身賽，中華隊首戰先發投手預計是陳柏清，而捷克則推出24歲在美國大學聯盟打球的帕沙克（Dan Padyšák），比賽於下午17點在臺北大巨蛋登場。第1棒：右外野手、林立第2棒：左外野手、曾頌恩第3棒：中外野手、陳傑憲第4棒：指定打擊、吉力吉撈．鞏冠第5棒：三壘手、潘傑楷第6棒：一壘手、朱育賢第7棒：捕手、林家正第8棒：二壘手、李凱威第9棒：游擊手、江坤宇先發投手：陳柏清第1棒：二壘手、Willie Escala第2棒：指定打擊、Milan Prokop第3棒：右外野手、Marek Chlup第4棒：捕手、Martin Červenka第5棒：左外野手、Michal Šindelka第6棒：一壘手、Martin Mužík第7棒：游擊手、Vojtěch Menšík第8棒：中外野手、Arnošt Dubový第9棒：三壘手、Jakub Kubica先發投手：Daniel Padyšák