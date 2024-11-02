世界12強棒球賽將在13日登場，中華隊將在今（2）日在臺北大巨蛋對上捷克隊，雙方將在本周末進行兩場熱身賽，中華隊首戰由陳柏清擔任先發投手，儘管首局遭到瑟文卡掃出兩分砲，但3局下林立敲出二壘安打送回江坤宇，幫助中華隊1：2破蛋。
比賽賽況
首局比賽，陳柏清就遭遇到麻煩，艾斯卡拉四壞球保送後，赫魯普敲安，雖然林立將跑者刺殺在三壘，但隨後瑟文卡敲出全壘打，讓捷克隊在1局上就先馳得點。1局下，捷克投手帕沙克用15球，連續投出3次三振，讓中華隊打者三上三下。
第2、3局，陳柏清回穩，送出5次三振，並讓捷克開路先鋒Willie Escala擊出中外野飛球被接殺出局。只可惜中華隊也在2局下持續遭Padysak封鎖，吉力吉撈．鞏冠右外野飛球遭到接殺，潘傑楷刺殺出局、朱育賢被三振。
2人出局林立敲二壘安打 中華隊破蛋
3局下，林家正被三振，但下棒李凱威選到四壞，成為中華隊本場首位上壘選手，只是江坤宇敲成內野滾球，封殺跑向二壘的李凱威，2人出局，關鍵時刻林立敲出右外野深遠二壘安打，江坤宇從一壘一路衝回本壘得分，中華隊1比2破蛋。
4局上，中華隊由黃子鵬接替投球，儘管對首名打者Marek Chlup投出保送並被盜上二壘，但三振捷克第四棒Martin Červenka，並接連解決後兩棒，化解三壘失分危機。4局下，捷克同樣換投，Jan Tomek完成三上三下。
5局上，黃子鵬祭出拿手滾地球好戲，讓捷克後段半次無法上壘，三上三下。5局下，中華隊攻勢再起，朱育賢安打上壘，並藉李凱威護送上二壘，2人出局，可惜江坤宇界外高飛球遭接殺，留下殘壘。
12強中華隊VS捷克熱身賽本周末開打
世界12強棒球賽將在13日登場，中華隊將在今（2）日在臺北大巨蛋對上捷克隊，雙方將在本周末進行兩場熱身賽，中華隊由陳柏清擔任先發投手，陳傑憲、吉力吉撈．鞏冠、潘傑楷擔任3-5棒。
此次來台的捷克隊以2023年經典賽陣容為班底，從今起兩天將和世界排名第15的捷克進行2場熱身賽，中華隊首戰先發投手預計是陳柏清，而捷克則推出24歲在美國大學聯盟打球的帕沙克（Dan Padyšák），比賽於下午17點在臺北大巨蛋登場。
台灣捷克交流戰 中華隊完整先發打序：
第1棒：右外野手、林立
第2棒：左外野手、曾頌恩
第3棒：中外野手、陳傑憲
第4棒：指定打擊、吉力吉撈．鞏冠
第5棒：三壘手、潘傑楷
第6棒：一壘手、朱育賢
第7棒：捕手、林家正
第8棒：二壘手、李凱威
第9棒：游擊手、江坤宇
先發投手：陳柏清
台灣捷克交流戰 捷克隊完整先發打序：
第1棒：二壘手、Willie Escala
第2棒：指定打擊、Milan Prokop
第3棒：右外野手、Marek Chlup
第4棒：捕手、Martin Červenka
第5棒：左外野手、Michal Šindelka
第6棒：一壘手、Martin Mužík
第7棒：游擊手、Vojtěch Menšík
第8棒：中外野手、Arnošt Dubový
第9棒：三壘手、Jakub Kubica
先發投手：Daniel Padyšák
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首局比賽，陳柏清就遭遇到麻煩，艾斯卡拉四壞球保送後，赫魯普敲安，雖然林立將跑者刺殺在三壘，但隨後瑟文卡敲出全壘打，讓捷克隊在1局上就先馳得點。1局下，捷克投手帕沙克用15球，連續投出3次三振，讓中華隊打者三上三下。
第2、3局，陳柏清回穩，送出5次三振，並讓捷克開路先鋒Willie Escala擊出中外野飛球被接殺出局。只可惜中華隊也在2局下持續遭Padysak封鎖，吉力吉撈．鞏冠右外野飛球遭到接殺，潘傑楷刺殺出局、朱育賢被三振。
2人出局林立敲二壘安打 中華隊破蛋
3局下，林家正被三振，但下棒李凱威選到四壞，成為中華隊本場首位上壘選手，只是江坤宇敲成內野滾球，封殺跑向二壘的李凱威，2人出局，關鍵時刻林立敲出右外野深遠二壘安打，江坤宇從一壘一路衝回本壘得分，中華隊1比2破蛋。
4局上，中華隊由黃子鵬接替投球，儘管對首名打者Marek Chlup投出保送並被盜上二壘，但三振捷克第四棒Martin Červenka，並接連解決後兩棒，化解三壘失分危機。4局下，捷克同樣換投，Jan Tomek完成三上三下。
5局上，黃子鵬祭出拿手滾地球好戲，讓捷克後段半次無法上壘，三上三下。5局下，中華隊攻勢再起，朱育賢安打上壘，並藉李凱威護送上二壘，2人出局，可惜江坤宇界外高飛球遭接殺，留下殘壘。
12強中華隊VS捷克熱身賽本周末開打
世界12強棒球賽將在13日登場，中華隊將在今（2）日在臺北大巨蛋對上捷克隊，雙方將在本周末進行兩場熱身賽，中華隊由陳柏清擔任先發投手，陳傑憲、吉力吉撈．鞏冠、潘傑楷擔任3-5棒。
此次來台的捷克隊以2023年經典賽陣容為班底，從今起兩天將和世界排名第15的捷克進行2場熱身賽，中華隊首戰先發投手預計是陳柏清，而捷克則推出24歲在美國大學聯盟打球的帕沙克（Dan Padyšák），比賽於下午17點在臺北大巨蛋登場。
台灣捷克交流戰 中華隊完整先發打序：
第1棒：右外野手、林立
第2棒：左外野手、曾頌恩
第3棒：中外野手、陳傑憲
第4棒：指定打擊、吉力吉撈．鞏冠
第5棒：三壘手、潘傑楷
第6棒：一壘手、朱育賢
第7棒：捕手、林家正
第8棒：二壘手、李凱威
第9棒：游擊手、江坤宇
先發投手：陳柏清
台灣捷克交流戰 捷克隊完整先發打序：
第1棒：二壘手、Willie Escala
第2棒：指定打擊、Milan Prokop
第3棒：右外野手、Marek Chlup
第4棒：捕手、Martin Červenka
第5棒：左外野手、Michal Šindelka
第6棒：一壘手、Martin Mužík
第7棒：游擊手、Vojtěch Menšík
第8棒：中外野手、Arnošt Dubový
第9棒：三壘手、Jakub Kubica
先發投手：Daniel Padyšák