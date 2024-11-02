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塞爾提克今以124：109擊敗黃蜂，但比賽第四節，黃蜂前鋒Grant Williams直接撞翻昔日稱兄道弟的綠軍主將Jayson Tatum，隨後被吹二級惡意犯規離場，讓人霧裡看花，而勇士Draymond Green看熱鬧不嫌事大，直呼若沒意識到Williams是故意的，「那你就是個傻子」。Williams和Tatum曾一同效力塞爾提克4個賽季，且年近相仿只差1歲，Tatum過去受訪時還稱對方是「一輩子的兄弟」，Williams則在離開波士頓後還會穿著好兄弟的球鞋出賽，並在Tatum上季率綠衫軍奪冠後，以球員朋友身份一同慶祝，因此今日無關籃球動作的一撞讓外界相當不解。向來「直言不諱」的「嘴綠」Green賽後在X（前身Twitter）上開砲，「Williams說他這樣對JT犯規不是故意的，實在是瘋了。他撞完還在笑。」、「如果你認為這沒有冒犯意思，代表你一點知覺都沒有，或是你就是個傻子」並認為Williams是因為塞爾提克沒把他留下，然後他一走Tatum就得到冠軍戒，「這傢伙是在發洩他的挫敗感。」至於當事人Williams則喊冤，「那時他們在反攻，我是衝著球去的，只是想在他身邊經過，讓他們速度慢下來。」並重申，「JT是我在聯盟中最好的朋友之一，那不是故意的，你們可以看我之後的反應，我沒有故意要去傷害他。」