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美國伺服器製造商美超微（Super Micro Computer）公司股價重挫，市值從今年3月的高點已經蒸發了約三分之二。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，最令投資人膽顫心驚的就是公司做假帳，直言美超微一直沒有採取有力的止血行動，「看起來利空尚未出盡，可惜了」。謝金河今（2）日在臉書以「公司治理是超越一切的聖牛：看Supermicro風暴」為題發文，評論美超微近日的風波。謝金河表示，「在台灣的資本市場，最令投資人膽顫心驚的是公司做假帳！套一句大家都懂的話就是投資人最怕踩到地雷。在戰場上，踩到地雷會喪命，在股市買到地雷股，也會令人傾家蕩產」。謝金河認為，這次安永和美超微撕破臉，「公開告訴大家：這家財務報表，我不簽了！這有一槍斃命攤牌的味道。而這也使得SMCI的股價像雪崩一般垂直落下，從分拆前的1229美元掉到26.05美元。股價快速崩落，只有一個慘字來形容」。謝金河也透露自己與美超微創辦人梁見後的淵源，稱梁見後來自嘉義縣竹崎鄉窮苦的鄉下，「今年他的𡚒鬥有成，成為台灣精典的勵志故事。我在2015年前後的矽谷考察行程中認識他的合夥人廖先生，因此也對美超微有些瞭解」。謝金河自曝，今年曾在喜來登飯店的晚宴上與梁見後見面，有了這一面之緣，謝金河透過很多朋友及管道表達希望去參訪位於桃園八德的工廠，「照理說，這應該不難，沒想到都遭到拒絕，吃了軟釘子。現在看起來，公司可能有難言之隱」。謝金河進一步指出，「在興登堡質疑財報後，Wally廖先生曾來電詢問我的看法，我告訴他，投資人最痛恨的是公司做假帳，最好以誠實為上策，以最嚴格標準，釐清外界質疑！沒想到事情沒有解決，這次安永攤牌，這是最壞的結果」。謝金河最後結論，「股價已經蒸發三分之二，公司一直沒有採取有力的止血行動，看起來利空尚未出盡，可惜了」。