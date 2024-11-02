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TPBL例行賽新北中信特攻主場開幕戰，球隊上半場一度陷入雙位數落後，但下半場靠著強勢防守和大量籃板不斷進行轉換快攻，順利將比分給逆轉，終場以107：97拿下勝利，此役新莊體育館湧進4979名觀眾，為球隊新賽季主場首戰加油。此役上半場海神是更有優勢的一方，靠著第二節一波33：19的攻勢，拉開14分的領先進入到中場。但沒想到易籃再戰後，中信特攻在葛瑞飛單節11分的帶領下，轟出25：7的高潮，逆轉比分。進入到末節，中信特攻始終保持一定的領先差距，不過最後時刻有些大意，被海神打了一波13：0的攻勢，在最後38秒被追到只剩下7分差。中信特攻暫停回來之後，曾文鼎命中三分球穩定軍心，重新將領先拉開到雙位數，最終以10分之差取勝。捷翼這一場比賽替補登場，全場15投10中，三分球7投5中，砍下28分，另外還送出多達6次助攻，表現非常全面。浩勝得到21分16籃板，葛瑞飛斬獲20分15籃板。這一場比賽中信特攻能夠取勝，全場拉下23個進攻籃板是關鍵原因，特別是下半場多達13個進攻籃板，讓主場軍有更多出手機會。海神德國籍總教練費雪（Mathias Fischer）賽後說，「很滿意球員表現，我們今天的陣容遇到一些問題，但整體來說，球員移動和戰術執行都不錯，主要是第三節7分多鐘我們有些當機了，成為比賽勝負分野。」海神今天受到流感重創，下半場一度只剩下5人健康，也造成輪換上的問題。雖然這一場比賽獲勝，但是特攻總教練李逸驊並不算太滿意，直言：「我們球員常常恍神，今天也被打一波13：0，中場實有和球員溝通，球迷希望看到我們的拚戰精神。第三節球隊有把強勢的防守做出來，靠著攻防轉換將分數逆轉。希望之後再韋翰還沒回來之前，其他球員能挺身而出掌控節奏。」