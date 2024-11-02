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▲網友上網請益如果要換滾筒洗衣機的話，有沒有推薦哪個品牌，不少人都表示「惠而浦」非常耐用又便宜！（示意圖／翻攝photoAC）

▲惠而浦其實不是台灣本土品牌，創立於1911年，其總部是位在美國密西根州，其洗衣機就是公司的主打明星商品之一。（圖/Google評價）

▲惠而浦洗衣機近年在台灣市場深受民眾喜愛，不過快速擴張同時，每人在「售後服務」上體驗不同，評價上也有差異。（圖/惠而浦Google評價）

洗衣機是每個家庭必備的家電，比起夏天才需要使用的冷氣，洗衣機是一年四季都不能缺少的東西，而每次說到洗衣機品牌，大家總是會聯想到LG、三洋、國際牌，不過就有網友討論：「妻子最近想要換滾筒洗衣機，有沒有推薦哪個牌子比較耐用」，一名網友在社群平台「MOBILE 01」貼文表示「妻子一直想要換滾筒洗衣機，不過滾筒洗衣機是不是壽命比較短，差不多10年就會壞掉，貼文曝光之後，不少網友紛紛回應、「惠而浦用過就回不去了，便宜又好用，我家這台即將邁入第20年。」，該品牌已經連續12年在大型家用電器銷量居全球領先地位，在全球170多個國家及地區都有業務販售，是超過百年的資深電器品牌，惠而浦的家電特色就是價格較低、CP值高，《NOWnews》記者實際上電商平台綜合比較各大品牌洗衣機價格，，其中一台10公斤溫水洗脫烘變頻滾筒洗衣機，而為了進一步查看惠而浦洗衣機是否如婆媽所說便宜又好用，，許多網友都紛紛表示「專櫃人員非常專業解答，服務真的超級棒」、不過如果從「最低評價」查詢當中，由此看出不同消費者分歧的體驗，顯然惠而浦在近幾年擴大市場腳步的同時，售後服務也要跟上才行！以上就是惠而浦品牌的洗衣機相關介紹，如果下次要換洗衣機的民眾，也不妨可以多方比較，選出適合自家需求的洗衣機囉！