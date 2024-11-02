洗衣機是每個家庭必備的家電，比起夏天才需要使用的冷氣，洗衣機是一年四季都不能缺少的東西，而每次說到洗衣機品牌，大家總是會聯想到LG、三洋、國際牌，不過就有網友討論：「妻子最近想要換滾筒洗衣機，有沒有推薦哪個牌子比較耐用」，結果有許多人反而大推一款名為「惠而浦」的洗衣機，號稱耐操用20年不壞、用過回不去的高等評價。
一名網友在社群平台「MOBILE 01」貼文表示「妻子一直想要換滾筒洗衣機，不過滾筒洗衣機是不是壽命比較短，差不多10年就會壞掉，目前家裡洗衣機是國際牌的，通通用超過20年，想問如果要換滾筒洗衣機的話，大家有沒有推薦哪牌？」
貼文曝光之後，不少網友紛紛回應「惠而浦真的不錯用，我奶奶家那台應該有用超過20年」、「惠而浦真的超級讚，耐用還可以接熱水省電，維修服務我目前沒遇到雷很推」、「惠而浦的價格真的蠻實惠的喔！跟其他大牌比起來的話，CP值很高，我家用20年都用他家的」、「惠而浦用過就回不去了，便宜又好用，我家這台即將邁入第20年。」
惠而浦洗衣機被婆媽大推！價格較低免1萬5、月銷量嚇嚇叫
而事實上，網友所推薦的品牌「惠而浦」，他其實不是台灣本土品牌，而其總部是位在美國密西根州，創立於1911年，是世界上最大的大型家用電器製造商之一，該品牌已經連續12年在大型家用電器銷量居全球領先地位，在全球170多個國家及地區都有業務販售，是超過百年的資深電器品牌，主力產品是洗衣機、乾衣機、冰箱、洗碗機等大型家電，近幾年在台灣聲量也越來越高。
惠而浦的家電特色就是價格較低、CP值高，《NOWnews》記者實際上電商平台綜合比較各大品牌洗衣機價格，都以10公斤左右且同為滾筒洗衣機為標準，大牌像是LG、日立的價格最便宜大約落在15000元至25000元不等；而惠而浦的滾筒洗衣機最便宜從8700元至13500元的都有，其中一台10公斤溫水洗脫烘變頻滾筒洗衣機，免1萬5000元，月銷量直接殺到第一，每月賣出8000台相當驚人。
惠而浦洗衣機真實評價！消費者最具爭議地方曝光
而為了進一步查看惠而浦洗衣機是否如婆媽所說便宜又好用，記者實際查詢「台灣惠而浦公司」Google評價，斬獲4.6顆星的高分，許多網友都紛紛表示「專櫃人員非常專業解答，服務真的超級棒」、「之前買了2台洗衣機，服務態度親切又專業，服役超過11年還是頭好壯壯」、「洗衣機壞掉技師到場專業講解，態度超棒立刻幫忙排解問題」、「貴公司技師相當專業且速度快，唯一推薦洗衣機好牌！」
不過如果從「最低評價」查詢當中，可以看到給予一顆星的顧客，通常都是針對「維修時間等待太久」為詬病評論，「7月底報修說要等料件，一等就是9月底....這是什麼情況」、「洗衣機維修叫修了將近一個月，至今還沒處理好，相關人員售後服務訓練不足」由此看出不同消費者分歧的體驗，顯然惠而浦在近幾年擴大市場腳步的同時，售後服務也要跟上才行！以上就是惠而浦品牌的洗衣機相關介紹，如果下次要換洗衣機的民眾，也不妨可以多方比較，選出適合自家需求的洗衣機囉！
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貼文曝光之後，不少網友紛紛回應「惠而浦真的不錯用，我奶奶家那台應該有用超過20年」、「惠而浦真的超級讚，耐用還可以接熱水省電，維修服務我目前沒遇到雷很推」、「惠而浦的價格真的蠻實惠的喔！跟其他大牌比起來的話，CP值很高，我家用20年都用他家的」、「惠而浦用過就回不去了，便宜又好用，我家這台即將邁入第20年。」
惠而浦洗衣機被婆媽大推！價格較低免1萬5、月銷量嚇嚇叫
而事實上，網友所推薦的品牌「惠而浦」，他其實不是台灣本土品牌，而其總部是位在美國密西根州，創立於1911年，是世界上最大的大型家用電器製造商之一，該品牌已經連續12年在大型家用電器銷量居全球領先地位，在全球170多個國家及地區都有業務販售，是超過百年的資深電器品牌，主力產品是洗衣機、乾衣機、冰箱、洗碗機等大型家電，近幾年在台灣聲量也越來越高。
惠而浦的家電特色就是價格較低、CP值高，《NOWnews》記者實際上電商平台綜合比較各大品牌洗衣機價格，都以10公斤左右且同為滾筒洗衣機為標準，大牌像是LG、日立的價格最便宜大約落在15000元至25000元不等；而惠而浦的滾筒洗衣機最便宜從8700元至13500元的都有，其中一台10公斤溫水洗脫烘變頻滾筒洗衣機，免1萬5000元，月銷量直接殺到第一，每月賣出8000台相當驚人。
惠而浦洗衣機真實評價！消費者最具爭議地方曝光
而為了進一步查看惠而浦洗衣機是否如婆媽所說便宜又好用，記者實際查詢「台灣惠而浦公司」Google評價，斬獲4.6顆星的高分，許多網友都紛紛表示「專櫃人員非常專業解答，服務真的超級棒」、「之前買了2台洗衣機，服務態度親切又專業，服役超過11年還是頭好壯壯」、「洗衣機壞掉技師到場專業講解，態度超棒立刻幫忙排解問題」、「貴公司技師相當專業且速度快，唯一推薦洗衣機好牌！」
不過如果從「最低評價」查詢當中，可以看到給予一顆星的顧客，通常都是針對「維修時間等待太久」為詬病評論，「7月底報修說要等料件，一等就是9月底....這是什麼情況」、「洗衣機維修叫修了將近一個月，至今還沒處理好，相關人員售後服務訓練不足」由此看出不同消費者分歧的體驗，顯然惠而浦在近幾年擴大市場腳步的同時，售後服務也要跟上才行！以上就是惠而浦品牌的洗衣機相關介紹，如果下次要換洗衣機的民眾，也不妨可以多方比較，選出適合自家需求的洗衣機囉！