我是廣告 請繼續往下閱讀

▲捷克正職消防隊員的先發投手Daniel Padysak，連續投出多顆150公里的速球，前3局就飆出5K，但被林立敲出二壘安打失1分。（圖／記者林柏年攝）

陳柏清首局意外挨轟！另一方面，捷克正職消防隊員的先發投手帕沙克（Daniel Padysak），連續投出多顆150公里的速球，前3局就飆出5K，但被林立敲出二壘安打失1分。比賽首局，捷克開路先發選到四壞球保送上壘，雖然成功抓下1名打者，但被Martin Cervenka敲出左外野方向全壘打，捷克隊先攻下2分。消防隊員Daniel Padysak，先發就狂飆出150公里火球，在前2局就飆出4次三振。