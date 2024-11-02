陳柏清首局意外挨轟！為備戰12強賽，中華隊今（2）日於台北大巨蛋和捷克國家隊進行交流賽，結果中華隊先發陳柏清首局就挨轟，被捷克隊第4棒瑟文卡（Martin Cervenka）敲出左外野方向兩分砲，不過後續沒有失分，在投完3局後退場。另一方面，捷克正職消防隊員的先發投手帕沙克（Daniel Padysak），連續投出多顆150公里的速球，前3局就飆出5K，但被林立敲出二壘安打失1分。
陳柏清3局退場 消防隊員火球連發
比賽首局，捷克開路先發選到四壞球保送上壘，雖然成功抓下1名打者，但被Martin Cervenka敲出左外野方向全壘打，捷克隊先攻下2分。不過進入2局後，陳柏清表現回穩，對捷克打線飆出3連K，且3局上也沒有被敲出安打，在3局結束後退場。
消防隊員Daniel Padysak，先發就狂飆出150公里火球，在前2局就飆出4次三振。不過來到3局下，林立在壘上有人的狀況下，敲出適時的右外野落地二壘安打，不僅是中華隊首安，也送回壘上的江坤宇，將分差拉近至1分，而Daniel Padysak也在投完前3局後退場。
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比賽首局，捷克開路先發選到四壞球保送上壘，雖然成功抓下1名打者，但被Martin Cervenka敲出左外野方向全壘打，捷克隊先攻下2分。不過進入2局後，陳柏清表現回穩，對捷克打線飆出3連K，且3局上也沒有被敲出安打，在3局結束後退場。
消防隊員Daniel Padysak，先發就狂飆出150公里火球，在前2局就飆出4次三振。不過來到3局下，林立在壘上有人的狀況下，敲出適時的右外野落地二壘安打，不僅是中華隊首安，也送回壘上的江坤宇，將分差拉近至1分，而Daniel Padysak也在投完前3局後退場。