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▲《萌寵明星粗乃玩》戀愛季嘉賓們於選擇之門前迎來最終配對。（圖／TVBS提供）

▲《萌寵明星粗乃玩》觀察員（左起）余祥銓、各務孝太、鹿希派化身迷弟，大讚果敢告白的男嘉賓好帥。（圖／TVBS提供）

戀愛綜藝《萌寵明星粗乃玩》將於明（3）日迎來大結局，節目中的情感轉折峰迴路轉，被觀察員鹿希派形容「九彎十八拐」，人氣女嘉賓凱玲，因為和多位男嘉賓都有感情線，卻都未正面回應過任何人，觀察員看了都直呼她是「海女」，自爆自己談過7次戀愛的張瑞夫，在和女嘉賓感性對話的過程中數度落淚，另一位男嘉賓博雄的果敢告白，則讓余祥銓、各務孝太、鹿希派激動喊：「好帥」，在最終配對環節的結果出來後，阿本崩潰表示和製作單位打賭賭錯了，將賠上整季主持費，可見結果讓人跌破眼鏡。節目中張瑞夫與同一位女嘉賓約會3次，兩人甜蜜互動，受到眾人極大關注，張瑞夫坦言曾有7段戀愛經歷，喜歡有才華的女生，兩人間的深情對話更讓他數度落淚，除了鹿希派直呼浪漫，另一位觀察員阿本也忍不住感嘆：「這對如果不成，我再也不相信愛情！」被說是「宇宙發電機」的女嘉賓凱玲，以土味情話撩男嘉賓亦凱，卻讓對方忍不住問：「妳都這樣對大家說嗎？」整季節目中，她始終沒正面回應男嘉賓的情感提問，觀察員阿本都嘆氣：「原來是純情男配海女，我們這一整季都被她玩弄於股掌之間。」而在最終告白環節，博雄的果敢告白讓現場氣氛沸騰，觀察員三廢弟激動大喊：「好帥啊！」女方害羞不已，臉色紅到脖子，余祥銓見狀大笑道：「她起害羞疹了！」一旁的張瑞夫也感動地紅了眼眶，場面又感人又搞笑。然而觀察室裡的阿本卻在配對結果揭曉後崩潰大喊，透露自己和製作單位之間有打賭，結果賭輸了要賠掉了整季主持費，可見配對結局出乎意料的程度。